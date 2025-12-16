日本馬路上看不到菸蒂！Cheap曝關鍵：不只廣設吸菸區

百萬網紅Cheap近日發文討論「為啥日本路上沒有菸蒂」，尤其日本抽菸的人一大堆，地上卻反而看不到滿地的菸屁股？他表示，日本不但廣設吸菸區，更重要是禁止路上1行為；反觀台灣官員多認為，「這不是我們的問題，是民眾的素質問題」，抽菸的人最後當然是隨手一彈。

Cheap在臉書發文稱，日本的邏輯是「與其躲躲藏藏，不如給你一個地方抽」，所以車站、商業區都有封閉式或半開放的「喫煙所」，將吸菸者和菸蒂「集中管理」；但台灣官員想的是，「抽菸不好，我們不要設吸菸區，你們就不會抽了」。

他接著指出，台灣的政策除了讓吸菸者不爽，「抽菸是犯法嗎」；沒抽菸的人也不爽直呼「臭死了」；地板不爽「怎麼一整天都有菸屁股」。然後官員最後只說，「這不是我們的問題，是民眾的素質問題」。

Cheap還表示，日本是禁止邊走邊抽的，在日本許多都會區，有嚴格的「路上喫煙禁止條例」，不能邊走邊抽，必須停下來抽，既然要停下來，通常就會找有菸灰缸的地方，這樣一來減少煙味外溢，二來沒有菸蒂四散；台灣是移動式吸菸，台灣的法規主要規範「場所」，如公園、騎樓禁菸，或是直接在區域邊緣點菸，但對於「邊走邊抽」通常沒有禁止，邊走邊抽當然隨手一彈啦。

他呼籲，台灣應該照抄日本，全面推動「定點吸菸」，禁止邊走邊抽，並廣設「指定吸菸區」，這不是要讓他們戒菸，是要讓他們在抽的時候不打擾別人。同時承認吸菸者存在的事實，用「隔離」代替「驅趕」，政府不設吸菸區，就像跟吸菸者說，「這裡不能抽，其他地方你隨便抽吧」，那他們當然在人行道抽。都弄好後，再來一個終極大絕招，「罰錢，真的罰錢，罰給他痛快」。

