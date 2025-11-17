日本駐中大使館發布「安全對策」 籲日籍公民在中國提高警覺

日本駐中大使館發布「安全對策」。圖為日相高市早苗與中國國家主席習近平10月31日在南韓APEC峰會期間會面。取自高市早苗X帳號



由於日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈抗議，且反擊言詞手段不斷升高，日本駐中國大使館週一（11/17）向中國境內的日本公民發布「安全對策」，表示因近來「中國媒體對日中關係的報導」，日本公民在中國外出時務必提高警惕，結伴同行確保自身安全。

這項「安全對策」發布於日本駐中大使館官網，只有日語版。文中稱鑑於近來中國媒體「對日中關係的報導」，特別向中國境內的日本公民重申安全須知。

文中提醒，在中國的日本公民外出時務必注意週遭狀況，「如有可疑人士接近」等情形須特別留意，並盡量「與多人同行」，確保自身安全。文中特別指出，帶兒童外出時「務必採取充分的防範措施」。

文中提醒日本公民「尊重當地習俗，與當地人士接觸時，請留意自身的言行與態度」；「避免前往人潮聚集的區域」，也要避免前往外界認為日本人經常出入的場所；若稍感可疑的人物或團體出現在附近，請不要靠近，並迅速離開現場。

這項「安全對策」也特別附上詳細的「安全指南」，其中明列中國的犯罪案件統計數據，並提供日本駐中國使領館的聯絡方式，強調「休館日及閉館時間也會提供協助」。

日本首相高市早苗7日在國會答詢時，對於「台灣有事」的相關發言引發中國強烈不滿，中國外交部及文旅部分別在14日及16日公開提醒中國公民近期避免前往日本，而已在日本的中國公民則應注意安全。

