日本駐台代表片山和之拜會鄭麗文 親邀訪日

國民黨主席鄭麗臉書發文，和「日本台灣交流協會」代表片山和之，進行了一場友好且具建設性的會談。（圖：鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文今天（13日）在臉書貼文透露，她和「日本台灣交流協會」代表片山和之，進行了一場友好且具建設性的會談。雙方針對台灣政治發展、兩岸情勢及台日關係，深入交換意見。

片山和之在會晤中表示，日本一向非常重視台日關係，並長期與國民黨保持良好互動。片山特別提到2013年「台日漁業協議」等過去台日之間的貢獻；並與鄭麗文主席回顧了前總統馬英九任內的重要合作成果，雙方認為這些進展，替今天台日關係的穩定與緊密，奠定了重要的基礎。

鄭麗文與片山和之一致強調，維持台海和平穩定不僅攸關台灣、也和區域及全球安全息息相關。這也是台灣與日本共同努力的方向。

片山和之還特別提到，台日人民之間的情感連結非常深厚，表示他非常期待與鄭麗文主席保持密切溝通，並歡迎鄭麗文以國民黨主席的身分訪問日本。（張柏仲報導）