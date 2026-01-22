日本駐重慶總領事空缺逾月 日媒曝「北京沒點頭」施壓高市

中日關係示意圖。路透社



日中兩國關係陷入緊張之際，日本內閣官房長官木原稔今日（1/22）證實，日本駐中國重慶的總領事一職處於空缺狀態已超過1個月。日本媒體分析，此舉有可能是北京當局持續對日施壓，要求日本首相高市早苗收回「台灣有事」發言的刁難行為。

日本放送協會（NHK）報導，木原稔在記者會上證實，駐重慶總領事一職處於空缺狀態，但強調這是政府內部人事議題，無法透露更多細節，並補充說：「在總領事空缺期間，將由首席領事等人員妥善處理業務，確保保護國民等工作不受影響。」

談及與中國的關係，木原稔強調，日本在全面推進與中國的戰略互惠關係，以及構建建設性且穩定的關係上分針一貫。「正因日中之間存在懸而未決的議題與挑戰，各層級的溝通更顯重要。日方對與中國展開各類對話持開放態度。我們將持續關注情勢發展，採取冷靜且適當的應對措施。」

日本外務省去年10月27日曾宣布，駐重慶總領事高田真里將調任駐瀋陽總領事，並於12月5日正式調動，但目前總領事館的官網仍顯示高田真里為現任重慶總領事。

高市早苗去年11月在國會答詢時表明，「台灣有事」可能會引發行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，引發北京當局強烈反彈。《日經新聞》透露，日方為新任重慶總領事多次向中方提出同意書申請，卻超過一個月仍無任何回覆，相當罕見。

《日經新聞》進一步分析，中方拒絕核可重慶總領事人選，意味著北京對日反制措施已從經濟領域擴大到日本駐中使領館人事安排。外交知情人士透露，此舉「實屬中國的刁難行為」。

中國在對公民發布暫緩赴日旅遊及留學的建議後，去年底更禁止對日本出口軍民兩用物項，同時逐步施加軍事壓力，包括解放軍在日本周邊海域與俄羅斯進行聯合演習，以及戰機對日本自衛隊飛機「雷達照射」等。

另一方面，《日經新聞》還指出，此次外交任命延宕的背景與中國駐大阪總領事薛劍有關。薛劍此前曾在X平台揚言「斬首」高市，日本政界紛紛要求將其列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。日本政府相關人士指出：「中國可能因顧慮薛劍恐被驅逐出境，因而延遲批准重慶總領事的人選。」

