日本驅熊出奇招 狗吠無人機巡航

日本今年熊害創下新高，從果園到世界遺產景區都出現熊影。地方政府祭出「狗吠無人機」巡邏，中央更動員配槍警力加入捕熊行動，但面對頻繁出沒的野熊，執法人員仍然陷入兩難。

掛著喇叭，搭配亮粉紅色機身、還裝上鞭炮發射器的無人機，播放著大聲狗叫，試圖嚇阻近期頻繁造訪果園的野熊。

岐阜縣環境能源與市民支援部副部長 吉川尚文：「在考慮要如何實施對策時，我們檢討過要不要人工驅趕或使用獵犬，最後我們決定採取能立即實施的方法，經慎重考量後，選擇使用無人機作為驅熊手段。」

日本今年熊害頻傳，岐阜縣飛驒市近期熊目擊量暴增近8倍，不只果農長期面臨威脅，觀光重鎮白川鄉也傳出小熊攻擊外國遊客事件。當地緊急加強警示、砍除吸引熊的果樹，並要求遊客結伴同行、配戴防熊鈴。

遊客：「我們在做攻略的時候，就在小紅書上看到，有很多日本報導說有熊出沒，好像今年收成不太好，所以熊要下山找東西吃，所以我們準備了2個防熊鈴。」

日本政府也成立配備步槍與狙擊手的「警察驅熊特別機動隊」，並由當地獵人進行為期一周的專門訓練。

18號因一對母子熊，疑似連續兩天出現在岩手縣住宅區內的柿子樹上，特別機動隊首次出動。當地居民已提前疏散，警方也尋找合適射擊時機，但母熊與小熊始終停留在樹上，警方擔心子彈射偏可能危及居民安全，日落後決定撤退。這也凸顯，即使是受過訓練、具備執法權的國家人員，在熊頻繁出現在住宅和商業區時，仍面臨難以開槍捕熊的困境。

