日本驚傳持刀傷人！兇嫌闖靜岡工廠內砍人又潑不明液體 逾14人受傷

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本驚傳隨機砍人事件，位於三島市的橫濱橡膠三島工廠在今（26）日下午4時30分許，遭到不明人士持刀傷人，釀成至少14人受傷，其中6人疑似受到刀傷；該名不明人士甚至在廠內潑灑不明液體。

位於日本三島市的橫濱橡膠三島工廠在今（26）日下午4時30分許，遭到不明人士持刀傷人。（示意圖／Unsplash）

綜合NHK和靜岡電視台報導，當地警方在今日下午4時許獲報，一名不明人士持刀前往三島工廠隨機攻擊，並潑灑不明液體；釀成至少14人受傷，其中6人遭到刺傷，傷者送醫時皆意識清醒。

當地警方目前已逮捕該嫌犯，詳細案發原因待警方進一步釐清。



◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

