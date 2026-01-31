日本驚傳離奇命案！54歲中國女子赤腳陳屍山林 肋骨斷、疑遭勒斃棄屍
國際中心／綜合報導
本月27日，日本茨城縣筑波市發生命案，54歲中國籍女子失聯多日之後，被發現陳屍一處山林，經法醫解剖相驗後，死者肋骨骨折、皮膚有脫落、頸部疑似有勒痕，不排除係窒息死亡，當地警方研判疑遭人謀殺，正全力展開調查追蹤。據了解，死者於去年12月間，晚間到超商購物後，就離奇失聯，到遺體被發現已超過1個月，警方正積極排查死者人際關係。
根據日本當地媒體報導，死者居住在土浦市、從事自營業，去年12月22日，死者已分居的丈夫報警，表示妻子疑似失聯，遲遲無法聯繫上，前往其住處也無回應，擔心發生意外，隨即報警處理，警方於25日發布失蹤協尋公告。經調閱監視器畫面，發現死者於12月20日還有去超商購物，警方循線追蹤，於本月27日，在山林內發現死者遺體。
警方指出，死者被發現時倒臥地面，雖然衣物完好，但卻赤腳未穿鞋，身上的財物包括皮包、錢包等都不見蹤影，手機則被留在家中。死者經司法相驗解剖後，身體右側肋骨骨折、皮膚有脫落情況，頸脖處疑似有勒痕，初步懷疑為窒息死亡，且死亡超過數周。警方認定此為一起殺人事件，目前正展開深入調查。
