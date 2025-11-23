日本驚傳AI誤判毒菇！七旬翁信「可食」吞下肚送醫 專家警告勿輕信科技辨識

日本和歌山市近日發生一起令人震驚的食物中毒事件，一名70多歲的男子在利用人工智慧（AI）辨識野菇後，誤食毒菇，導致身體不適住院，所幸目前已康復出院。

事件發生於11月3日，這名和歌山市的長者在奈良縣下北山村的山中採集到外觀類似平菇或香菇的菇類。隔日，他原本打算聯繫專業植物園確認菇類是否可食，但未能取得聯繫。情急之下，他轉而使用自己的電子設備拍攝菇類照片，並透過AI進行判斷。AI的回覆竟是「是香菇或秀珍菇，可以吃」。

男子相信了AI的判斷結果，隨即將採集到的菇類烤來食用。然而，在食用後約30分鐘，他便開始出現劇烈的嘔吐症狀，隨後被緊急送醫住院。經過治療，目前已康復。

事後，縣立自然博物館及市衛生研究所對男子剩餘的菇類進行了鑑定，結果證實該菇為劇毒的「月夜茸」。月夜茸的外觀與常見的秀珍菇、香菇、扇菇等食用菇極為相似，但其菌褶根部通常有隆起帶，菌肉內常可見黑色斑點（儘管部分個體可能沒有），且其毒性成分即使經過加熱烹煮也無法消除。

和歌山市生活保健課針對此事件嚴正呼籲民眾：「使用AI或自行查閱圖鑑來判斷菇類是否可食，是非常危險的行為。若無法百分之百確定是食用菇的品種，切勿採摘、食用、販賣或贈送給他人。」此事件再次凸顯了在野外採集食物時，應尋求專業人士協助，而非盲目信賴科技工具的警示。