日本驚悚命案！餐廳老闆涉殺人「遺體藏牆壁」 照常營業「讓顧客伴屍用餐」

驚悚命案！日本北海道日高町一名49歲的餐廳老闆松倉俊彥，涉嫌殺害20多歲的女子，甚至還把遺體藏在餐廳的牆壁夾層，讓不知情的顧客「伴屍吃飯」，其行徑令人不寒而慄。

綜合日媒報導，嫌犯松倉俊彥在2025年12月31日左右，涉嫌殺害一名20多歲的女子，並且將遺體藏在他於日高町富川北1丁目經營的一家餐廳內，經調查，該名女子死因是因為頸部受壓窒息。

警方指出，該名女子的死亡時間大約是10天，其遺體被放在牆壁內且用木板封住，經訊問，松倉俊彥承認了所有指控，還直言「我把屍體藏在了牆裡」，警方目前也正在調查，這具遺體是否就是1月1日被報失蹤的女子。

警方指出在2026年1月1日，有名20多歲的女子被其祖母報失蹤，且該名女子疑似是松倉俊彥的熟人。

