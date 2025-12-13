日本驚見「六腳獸」新品種？畫面吸千萬觀看…網友全笑瘋

國際中心／張予柔報導



日本馬術場近日發生了一場令眾人笑翻的意外，一名男子在訓練過程中遭馬匹強烈抗拒，過程全被旁人拍下，最終意外出現「六隻腳的馬」的荒謬畫面，影片曝光後不僅讓日本網友笑到失控，也迅速在台灣社群平台瘋傳，成為近期最爆笑的意外名場面之一。









日本驚見「六腳馬」新品種？畫面瘋傳破千萬觀看…台日網友崩潰：笑到眼淚噴出來

網友在馬術場練習時，該馬似乎相當抗拒被騎乘，不斷扭動身體試圖將人甩下背。（圖／翻攝自IG＠junsu4724）

有名日本網友「junsu4724」10日在IG上傳了一段馬術訓練片段，畫面中可見，他騎著一匹咖啡色的馬在馬術場練習時，該馬似乎相當抗拒被騎乘，不斷扭動身體試圖將人甩下背。男子一開始努力維持平衡，雙手緊抓韁繩、下半身死命夾住馬身，試圖撐過這場「人馬對決」，但最終仍敵不過馬匹的力量。

廣告 廣告





日本驚見「六腳馬」新品種？畫面瘋傳破千萬觀看…台日網友崩潰：笑到眼淚噴出來

該網友在被馬匹甩落後仍不死心，在馬匹持續前進的狀態下，跟著節奏「爬行」了一小段距離。（圖／翻攝自IG＠junsu4724）

讓眾人笑噴的畫面出現了，他在被馬匹甩落的瞬間仍不死心，用雙手撐地，並在馬匹持續前進的狀態下，跟著節奏「爬行」了一小段距離，從側面看彷彿人馬合體，像一匹多長了兩條人腿的「新品種六腳馬」，這段畫面讓一旁拍攝的友人當場笑到崩潰。

日本驚見「六腳馬」新品種？畫面瘋傳破千萬觀看…台日網友崩潰：笑到眼淚噴出來

該則影片在IG累積超過1264萬次觀看，網友紛紛留言「今年IG最好笑影片非它莫屬」。（圖／翻攝自IG＠junsu4724）

影片曝光後迅速引起討論，短短2天就在IG累積超過1264萬次觀看，被轉發至Threads也累積了超過152萬次觀看。原PO幽默自嘲表示「不知道我會不會被選中代表日本參加新的奧林匹克比賽」網友們則紛紛留言，「笑到眼淚噴出來」、「搞笑程度跟危險程度一樣高」、「騎師：讓我來搭把手」、「突然就上了輔助輪」、「今年IG最好笑影片非它莫屬」。





原文出處：日本驚見「六腳獸」新品種？畫面瘋傳破千萬觀看…台日網友崩潰：笑到眼淚噴出來

更多民視新聞報導

日本女湯驚見「男毛巾遮鳥」闖入！警僅「做1事」台遊客怒了

退休老師扮聖誕老人被捕！遭控「拍攝私密影片」傳給他人…

已婚中尉激戰女同袍喊：想咬你！親密語音流出…正宮怒告

