日本高崎巨無霸愛宕梨快閃台南 一日限定送達摩迎好運

高宕梨果實碩大、果皮金黃，手捧即可感受份量與飽滿度，果肉細緻多汁，是高端送禮市場的人氣水果選擇。(台南大遠百提供)

記者林怡孜／台南報導

來自日本群馬縣高崎市的超人氣水果「愛宕梨」，即將於一月廿四日一日限定快閃台南大遠百，讓民眾不用出國也能品嚐到日本原產直送的高品質水梨。每顆愛宕梨重量動輒超過一公斤，果實碩大渾圓、果肉細緻多汁，甜度高、香氣濃郁，被譽為日本冬季最具代表性的高級水梨品種之一。

高崎市位於關東平原北部，氣候冷暖適中、日夜溫差大，非常適合梨類生長。其中愛宕梨以成熟期長、果實飽滿著稱，經過嚴格選果與低溫保鮮處理後，才能保持最佳風味出口海外，因此在日本常被視為年節送禮的高級水果選項。

廣告 廣告

達摩不倒翁象徵圓滿好運，寓意吉祥。(台南大遠百提供)

此次快閃活動將於一月廿四日中午十二點在台南大遠百一樓戶外廣場登場，現場販售限量進口愛宕梨，凡購買一顆即加贈日本象徵祈福與好運的「達摩擺飾」一個，並搭配台南限定包裝禮盒，增添年節喜氣。達摩在日本文化中象徵「堅持、成功與開運」，常被用來祈願事業順利、學業進步與心想事成。傳統達摩擺飾通常會在許願時先畫上單眼，待願望實現後再補上另一隻眼睛，象徵努力不懈與目標達成。此次隨愛宕梨贈送的達摩擺飾，不僅增添收藏價值，也讓送禮更具文化意涵。

活動當天除提供限量水梨販售外，現場完成指定打卡任務，還可獲得小禮物，讓民眾在品嚐美味水果的同時，也能感受濃厚的日本年節氛圍。由於活動僅限一天，主辦單位提醒有興趣的民眾可提早前往選購。