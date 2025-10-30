日本高市內閣將討論外國人政策 限制土地購買

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗最快將於11月4日召開內閣會議，討論外國人政策。預計她將下令對政府的外國人政策進行審查，以加強政府的監管職能，並收緊外國人購買土地的相關規定。

共同社報導，內閣官房長官木原稔與將兼任新設立的「與外國人共存大臣」的經濟安全保障官大臣小野田望預計將發揮協調作用。

立憲民主黨等在野黨擔憂，日本內閣此舉可能導致過度排外情緒，並準備在國會辯論中就此問題展開討論。

高市早苗在施政演說中提及部分外國人從事的非法活動，強調「我們堅決反對仇外心理，但政府將予以堅決回應」。與日本維新會的聯合政府協議明確規定，將在明年的國會例會上制定一項法案，以加強對外國人及外國資本獲取土地的限制。

今年6月，石破茂內閣也曾召開了外交政策部長級會議，修訂了旨在實現共存社會的全面因應措施。

在高市執政期間，會議名稱將更改，防止外國人濫用制度的措施也將加強。

