日本高市內閣撒21.3兆日圓 提振內需對抗物價高漲

日本高市內閣投資鉅資，將刺激經濟平抑物價。

日本首相高市早苗內閣今（21）日批准了自新冠疫情以來，最大規模的追加支出方案，將動用龐大資金提振內需，同時要對抗節節高升的物價。（葉柏毅報導）

高市內閣在星期五所推出的這項刺激經濟方案，將透過追加17.7兆日圓的追加預算，來籌措資金，規模比起前任首相石破茂一年前所推出的版本，大幅增加了27%。加上這追加的17.7兆日圓，高市內閣整體的刺激經濟方案，規模將高達21.3兆日圓，主要著重在平抑補貼物價，不讓日本民眾，再為居高不下的物價所苦。

廣告 廣告

高市政府所投入的大筆資金，包括在截至明年3月底的三個月期間，為每戶家庭提供7000日圓的瓦斯與電費補貼、針對每名兒童發放一次性的2萬日圓現金，以及撥出2兆日圓，用於支援地方建設。

有評論指出，高市內閣撥出巨額資金平抑物價，突顯了高市早苗對決高物價的決心。日本物價節節高升，引發民眾極度不滿，並且導致日本前任首相石破茂下台。21日的數據顯示，日本關鍵物價指標，已經連續43個月維持在日本央行2%的目標水準或之上，創下自1992年以來的最長紀錄。