日本高市政府著手研議《反間諜法》 防範外國勢力竊取情資

日本高市早苗政權已正式著手研議旨在防範外國勢力竊取情資的《反間諜法》。（翻攝自高市早苗IG）

日本高市早苗政權已正式著手研議旨在防範外國勢力竊取情資的《反間諜法》，此舉標誌著日本政府在國安防禦體系上的重大轉向。高市首相11月26日的黨首辯論中，明確表達將迅速擬定法案的決心；官房長官木原稔隨後也在12月底的記者會中重申，防止外國勢力的不當干預對日本具有極大的戰略意義。

日梅《時事通訊社》報導，根據執政黨與日本維新會的政權合作協議，雙方已達成加速推動法案成立的共識。為了讓外國勢力的動向更具透明度，政府初步擬定先推動《外國代理人登記法》，強制要求代表外國利益在日活動的人員申報資金來源與具體活動內容，作為完善整體防諜網的第一步。

事實上，日本自民黨1985年就曾因應退役軍官洩密給蘇聯的「宮永事件」提出過相關法案。然而，當時的草案因「機密定義」模糊且最高刑度涉及死刑，引發社會對言論自由受壓制與新聞採訪遭限縮的強烈恐懼，最終在爭議聲中走入歷史。

時隔多年，由於日本周邊安全環境日益惡化，不僅執政黨積極推動，連國民民主黨與參政黨等在野勢力也分別提出強化情資活動的法案，加上一向持謹慎立場的公明黨退出執政聯盟，種種因素皆促使本次立法的情勢與過去截然不同。

然而，這項立法計畫仍面臨高度的人權挑戰。立憲民主黨政調會長本庄知史便嚴正警告，草率推進法案恐將引發嚴重的人權侵害風險。批評聲浪指出，日本目前已具備《特定秘密保護法》與《重要經濟安保情報保護活用法》等懲戒手段，政府若要爭取輿論認可，必須清楚界定新法與現行法制的功能差異。

對此，木原官房長官強調，政府在研議過程中絕對會充分考量國民權利，並透過詳盡的說明來化解大眾疑慮。如何在防堵間諜威脅與守護憲法基本權利之間找到公約數，將是接下來國會攻防的關鍵核心。

