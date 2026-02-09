日本高市早苗率自民黨大勝 盧秀燕：對台灣有益

【民眾網諸葛志一臺中報導】日本眾議院大選結果出爐，由首相高市早苗領軍的自民黨拿下316席，單獨取得超過三分之二席次，台中市長盧秀燕9日表示，「高市早苗首相大獲全勝，對於亞太區域穩定會有很大幫助，對台灣也有益。」

盧秀燕今天上午為台中市中區親子館揭幕，爭取台中市長國民黨提名的藍委楊瓊瓔也到場，盧秀燕說，她代表台中市政府特別恭喜高市早苗首相，高市早苗首相大獲全勝，對於亞太區域穩定會有很大幫助，對台灣也有益。

盧秀燕強調，日本是台中市締結姐妹城市最多國家，希望未來台中跟日本間更深化，並持續加強加流合作。