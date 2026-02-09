日本高市早苗率自民黨橫掃眾院2/3 多數席次

(本報綜合報導)日本首相高市早苗成功帶領自民黨在眾議院大選大獲全勝，高市可能將此勝利解讀為明確的民意授權，推動強硬的財政與國安政策，包括大幅減稅與顯著提高國防支出。



但「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，這些承諾在選前已引發全球金融市場不安，投資人未來幾天將密切關注她的發言，來評估她究竟會在多大程度上推動所謂「負責任且積極的財政政策」。



高市早苗率自民黨橫掃眾院316席 中道改革聯盟慘敗縮至49席，自民黨此次受益所謂的「母雞帶小雞效應」，依附於高市的高支持率；高市去年10月上任以來，支持率一直維持在70%左右，這與自民黨本身約40%的支持率形成鮮明對比。



高市在年輕選民中也相當受歡迎，她作為日本首位女性首相，為長期由年長、甚至世襲男性政治人物主導的體制注入新的活力。



自民黨的大幅斬獲，也意味主要反對勢力「中道改革聯合」遭遇慘敗；該聯盟是由原最大反對黨「立憲民主黨」（CDP）與自民黨前執政夥伴「公明黨」倉促組成。



自民黨在465席眾議院中贏得316席，取得2/3的絕對多數，這將使執政陣營能夠壟斷各委員會主席職位，並確保在所有議會委員會中佔據多數。更重要的是，這將賦予該黨推翻參議院任何否決決議的能力，並允許其啟動修憲程序，這正是自民黨與聯盟夥伴「維新會」一直倡導的。在選後的電視訪問中，高市重申，修憲是自民黨的「核心原則」。



在外交方面，高市如何處理與美國及中國的關係將至關重要，且充滿挑戰。她預計將專注於重申日美堅固夥伴關係，尤其在美國總統川普追求與北京「穩定」且「尊重」的關係之際。



高市如何處理日中關係仍有待觀察。去年11月，她暗示若中國對台採取進一步行動，日本可能介入，此舉激化了與北京的緊張關係。北京回應限制對日稀土出口，並警告不要前往日本旅行。



