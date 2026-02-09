日本高市狂勝、泰國保守狂飆：年輕世代同時在「加速」、也在「煞車」

[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）

■ 日本高市狂勝：連年輕人都把票投給「做自己」的執政者

今年日本眾議院提前改選，高市早苗率自民黨拿下 316 席，單一政黨跨過三分之二門檻，寫下戰後最大勝選紀錄。這次最被國際輿論驚訝的，不只是自民黨「回到一強多弱」，而是高市竟然連年輕人都收進來了。

今年日本眾議院提前改選，高市早苗率自民黨拿下316席，單一政黨跨過三分之二門檻，寫下戰後最大勝選紀錄。（圖／達志影像）

根據多家民調與出口調查，高市在 20–30 多歲族群中支持度逼近或突破八成，甚至被形容是「跨世代壓倒性支持」，她不再只是保守陣營的偶像，而是首投族、青年上班族願意「押一票看看」的掌權者。更關鍵的是，這些年輕支持不是出於「怕亂」，而是出於「看得懂」。

高市把自己的國安路線、對中態度、經濟振興與育兒政策講得非常直白，「該強硬就強硬、該補貼就補貼」，沒有假裝溫和、也沒有逃避敏感議題。這種「做自己」，反而讓年輕世代覺得：「至少知道她上台後要幹嘛」。

■ 日本年輕世代：從反自民、到「押注說清楚的人」

日本過去十多年，年輕選民一度被視為「冷感」、「保守化」，但這次選舉呈現的是另一種狀態：不是單純反自民、也不是被動認命，而是主動判斷「誰說得比較清楚」。

民調顯示，「55% 的 17–19 歲表示會或大概會投票」，他們關心的前幾名議題，是物價、就業、保健醫療與育兒，而不是抽象的修憲或意識形態。高市陣營刻意在這一塊重兵布局：青年就業支援、提高實質薪資、托育與教育補助、偏鄉醫療等，都被包裝在一個「強而溫的保守」敘事裡。

這讓年輕人感受到：「不是只有國安與軍備，也有我的生活」。結果就是，年輕世代沒有像過去那樣集中投給在野，而是被一個「清楚做自己」的執政者拉了過去，協力完成這次「狂勝」。

■ 泰國保守狂飆：執政黨贏了，改革派卻拿走年輕人的心

泰國 2026 年國會大選，最後結果是保守、親王室的執政黨「泰自豪黨」大勝。阿努廷豪賭提前改選奏效，泰自豪黨拿下約 190 席，成為第一大黨並可望續任執政，政壇形容為「保守派狂飆」、「政局暫時穩住」。

在競選過程中，政府刻意拉高民族主義情緒，對柬埔寨在邊界、資源、歷史敘事上的爭議採取強硬姿態，「修理柬埔寨」成為動員底層與保守選民的重要劇本，替執政黨加分不少。這種對外強硬、對內穩定的組合，讓泰自豪黨成為「你也許不愛我，但你知道我敢做事」的政黨。

但與日本完全不同的是：泰國的青年板塊並沒有一起投向執政黨。被視為改革派代表的人民黨、以及延續前進黨脈絡的勢力，在 18–35 歲的支持度仍然領先，多份民調顯示，城市青年與大學畢業族群中，人民黨常常是第一選擇。

■ 改革派選輸、但年輕世代成了「煞車」與「壓力來源」

選舉技術上，人民黨拿到約一百一十多席，落後泰自豪黨，被迫承認敗選，無法主導組閣與政局方向。從「能不能執政」這個角度看，改革派是輸的，這一點必須說清楚。

但結構上，它守住了「年輕與改革想像的精神多數」。在曼谷與多個城市選區，人民黨得票率高居第一或第二；在首投族與年輕上班族群體中，它仍是最有吸引力的品牌。這意味著，泰國的年輕世代，一方面被動接受「保守派繼續執政」的現實，另一方面卻用選票把自己放在改革派那一側。

年輕人因此成為一種隨時準備拉煞車的力量。當執政黨把民族主義、「修理柬埔寨」、壓制異議用到過頭時，這一塊年輕板塊會成為下一輪選舉、下一波抗爭的能量來源。從這個意義上看，改革派是「席次上輸了，但世代上沒有退場」。

■ 年輕世代：既可以推動狂贏、也可以隨時踩煞車

如果把日本的高市，與泰國的人民黨一起看，就會看到一個很有意思的圖像：同一個亞洲世代，在不同場景扮演兩種截然不同、卻同樣關鍵的角色。

在日本，年輕人把票投給一個做自己、說清楚的執政者，成為「加速器」，幫自民黨衝到史上最大勝利。「我知道你是誰、也知道你要做什麼」，於是願意給你一次機會。

在泰國，年輕人則把票押在改革派，即使知道它不一定會執政，仍然用選票把「改革」這個選項留在國會裡，成為「煞車」與「壓力表」，提醒保守政權：「你的權力不是沒有代價」。同一代人，一邊示範「我可以協力讓你狂贏」，另一邊示範「我也可以拒絕跟你一起狂飆」。

關鍵不在左或右，而在：你有沒有誠實交代你要做什麼，你有沒有拿出具體的未來路線。對年輕世代來說，「清楚」本身就是一種價值，「做自己」本身就是一種誠實。

日本及泰國的選舉結果，呈現年輕世代既能衝高，也能踩煞車。

■ 拉回台灣九合一：「倒閣／九合一」時，年輕人會看什麼？

今年台灣即將迎來九合一地方選舉，同時還可能面臨立法院內部的倒閣、重算、甚至重選的政治震盪。表面看起來是一團亂：藍綠白互相算票、地方派系重新對齊、媒體整天追逐誰背骨、誰叛變。

但如果套上日本與泰國這兩副眼鏡看，就會發現真正要緊的不是「誰倒戈」，而是「年輕世代怎麼解讀這一切」。如果你只是把權力當成椅子在搶，而沒有交代你要用權力來改什麼制度、改善哪一代人的生活，那麼年輕人很可能在地方選舉裡表達的是「煞車」：不給你太多權、不給你太安穩的盤。

相反地，如果有一批人願意像高市那樣，把保守或改革的路線講清楚，或者像泰國改革派那樣，明知短期會輸，仍然堅持提出自己的改革清單，那麼年輕板塊就可能成為「加速器」，在地方與國會層次上，幫他們衝出一條新路。年輕世代會用選票告訴你：

「你說得越清楚，我越願意幫你加速」。

■ 台灣政治這堂課：年輕世代不是背景音、而是方向盤

日本這次選舉證明，年輕人可以讓一個做自己的執政黨「狂贏」。泰國這次選舉則證明，年輕人也可以在保守狂飆中，替改革派保留一個強而有力的少數位置，隨時準備踩煞車。

對台灣來說，九合一也好，立院可能的倒閣重算也好，真正的問題不是「哪一黨最後算贏」，而是「哪一個政治力量願意把自己講清楚，願意面對年輕世代的眼神」。在這個世代，年輕人不再只是群眾席上的背景音，而是可以決定你是狂贏、勉強過關，還是被迫下課的方向盤。

政治人物如果還停留在只算當下的席次、不算未來的世代，那麼日本和泰國這兩堂課，就只會變成別人的故事，而不會變成台灣的改變。真正應該刻在心裡的，是這一句：「年輕世代很重要、而且比你想像得更有耐心，也更有記憶」。

