日本高松機場媒體團探索南投 體驗在地文化
▲南投縣府安排日本高松機場媒體團，深入在地的自然與文化體驗行程。（圖：投縣府提供）
為行銷南投永續旅遊，南投縣政府與臺中國際機場合作，於日昨接待日本高松機場媒體團，安排深入在地的自然與文化體驗行程，親身感受南投山林美景與地方特色。
代表縣府接待的觀光處長陳志賢指出，特別感謝高松機場與臺中國際機場，今年七月協助本縣於高松機場舉辦攝影展，成功提升南投在日本市場的知名度。
此次踩線行程特別針對日本市場安排參觀多處融合永續理念與在地特色的景點，包含體驗具永續建築精神與日臺特殊情誼連結的紙教堂、親手製作日月潭紅茶、於漢來日月行館、承萬尊爵渡假酒店及金都餐廳參訪、觀摩本縣旅宿接待資源與在地特色飲食文化。並騎乘CNN報導為全球最美的日月潭水上自行車道，以及拜訪具地方產業代表性的埔里酒廠，讓訪團全方位感受南投自然、人文與產業交融的永續旅遊魅力。
陳處長表示，南投縣政府近年積極推動永續旅遊，並透過推動永續旅遊評鑑，鼓勵業者自願檢視並提升永續作為，同時亦結合自然生態、在地產業與文化體驗，打造兼具深度與友善環境的旅遊模式，預計今年度將累計推出七條淨零遊程，非常適合推薦給外國目標市場旅客。
觀光處說，臺中機場是通往南投的重要國際門戶，未來縣府也將持續與國內外航空公司及觀光單位合作，共同推廣南投的國際形象，吸引更多外國旅客親身體驗南投的多元風貌與永續魅力。
南投縣還有多項獎勵措施與精彩活動，包括「南投旅遊好康月」、「十全十美縣市引客方案」、「健行節」、「2025南投花卉嘉年華」、「日月潭花火音樂嘉年華」，更將因應全民普發現金1萬元，推出南投旅遊好康月之普發現金加碼專案，歡迎旅客規劃專屬的南投之旅。
