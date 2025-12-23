日本高校團接力訪台！神戶甲南高校走進開南學園 還直奔總統府交流

記者許雅惠／台北報導

台日關係持續升溫，不只官方互動頻繁，民間與青年交流更是熱絡滾滾！日本多所高校近期接力訪台，掀起一波校際交流熱潮。開南學園（開南高中、開南大學）23日熱情迎接來自日本神戶的甲南高校師生一行24人，透過校園參訪、學生交流與教育對話，深化台日地方與青年教育合作。

此次交流活動在總統府國策顧問陳天隆促成下成行，並獲開南大學董事長顏志光大力支持、主任秘書兼副校長陳文甲協助規劃，特別邀請日本神戶市議員上畠寛弘、吉田健吾率團來台，展現台日地方層級對青年交流的高度重視。開南學園方面，則由開南高中校長劉美慧、開南大學校長郭鐘達率領行政團隊與師生共同接待。

廣告 廣告

開南學園舉辦日本甲南高校交流活動，現場進行致詞與學生互動，促進台日地方與青年教育交流。（圖／開南大學提供）

活動於中午在開南高中展開，透過餐敘與學園簡介影片揭開序幕，並安排參觀校史館，讓甲南高校師生深入了解開南學園自1917年創校以來，長期秉持實學精神、品格教育與國際視野的人才培育理念。雙方隨後進行致詞與教育經驗分享，現場互動熱絡。

陳天隆表示，上畠、吉田兩位市議員長期投入台日地方與青年交流，為此次活動奠定重要基礎，也肯定顏志光董事長多年來推動教育國際化，讓理念逐步轉化為具體成果。上畠寛弘指出，青年世代的交流是台日友好最穩固的基石，透過校際互訪，有助於深化彼此理解與尊重；吉田健吾也強調，此行不只是一次參訪，更是為未來長期合作鋪路，期待雙方學生建立真誠且長久的友誼。

劉美慧在介紹中分享開南高中百年校史與多元科系發展，並指出甲南高校所重視的「人物教育」理念，與開南學園強調全人教育的辦學精神高度契合。郭鐘達則說明開南大學在國際化辦學與雙聯學位制度上的成果，期盼未來能深化與甲南大學的制度性合作，逐步推動「3+2+2」升學藍圖。

陳文甲表示，本次交流不僅是校際互訪，更是台日地方友好與青年教育合作的重要里程碑。他也回顧今年4月曾邀請陳天隆與上畠寛弘以「日本自民黨關西日台友好地方議員連盟」名義參訪開南高中，為此次交流建立互信基礎。未來，開南學園將以開南大學為起點，積極推動與甲南大學締結姊妹校及雙聯學位制度，讓交流從短期活動邁向長期制度化。

學生交流時段同樣亮點十足，甲南高校學生代表小野裕慶分享來台心得，表示透過實際互動，更加理解台灣校園文化；開南高中學生代表洪證瑄則直言，能與日本學生面對面交流，是一次難得且珍貴的學習經驗。

交流行程最後，甲南高校師生在陳天隆與陳文甲陪同下，並由上畠、吉田兩位市議員率領，前往總統府參訪並拜會秘書長潘孟安，雙方就台日青年交流、教育合作與國際學習經驗進行意見交換，氣氛融洽，展現台日友好關係持續深化的具體成果。

開南學園表示，未來將持續以教育為橋梁，推動台日地方與青年交流，為年輕世代打造更具國際視野的學習舞台。

日本甲南高校師生與開南學園師開南大學與神戶甲南高校師生23日赴總統府參訪。從右三至左三：神戶市議員吉田健吾、神戶市議員上畠寛弘、總統府秘書長潘孟安、國策顧問陳天隆、開南大學副校長陳文甲。（圖／開南大學提供）

更多三立新聞網報導

吃霸王餐喊「肉償」還欠租128萬「台灣網美」紐約鬧很大!房東竟是前州長

才開放又喊卡！中國突停日本水產 北海道扇貝業者冷回：早已去中國化

巨石砸穿「屋頂塌一半」鳳凰颱風夜襲基隆！連環災情「一路崩」民眾嚇壞

就在今晚！宜蘭頭城煙火節狂噴28分鐘「8場煙火＋200攤美食」資訊一次看

