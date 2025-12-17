日本高級三溫暖失火釀2死！網紅夫妻身分曝光 曾按鈴求救無回應

日本知名會員制高級三溫暖發生火警。（圖／三溫暖老虎官網）

日本東京赤坂一間知名高級會員制三溫暖「三溫暖老虎」（サウナタイガー，SAUNATIGER）於15日發生嚴重火災事故，導致正在使用設施的一對30多歲夫妻在包廂內死亡。警方調查發現，這對夫妻在起火後曾經按下緊急按鈕，但是卻沒有發揮功能；死者身分也曝光，兩人皆是美容業的網紅，丈夫是36歲美髮業老闆，妻子則是37歲美甲師。

綜合日媒報導，15日中午左右，警方接獲通報，指距離東京地鐵赤坂站約300公尺的「三溫暖老虎」3樓警報鈴不斷作響。警消人員趕抵後，在三溫暖個室入口附近發現一男一女倒臥在地、呈俯臥狀態，隨即送醫急救，但最終仍宣告不治。

目前兩人的確切死因仍待釐清。警方指出，死者身上雖有燒燙傷痕跡，但程度不足以直接致命。此外，事故現場的包廂門把手內外側均已脫落，掉落在地板上，疑似導致兩人無法開門逃生；包廂內的緊急按鈕保護蓋有明顯破損痕跡，可見兩人在生前曾按鈴求救，但經查發現連接各包廂緊急按鈕的配電箱，在火災當天電源處於關閉狀態。

「三溫暖老虎」位於赤坂住宅區內的小巷中，距離車站步行約5分鐘，外觀低調，但在首都圈三溫暖愛好者間以高級定位聞名。該店採全預約制包廂三溫暖，單次使用費用依人數與房型不同，約為1萬9000日圓至5萬9000日圓（約新台幣3865至12000元），另提供月費制方案，價格自6萬日圓至最高39萬日圓（約新台幣1萬2200至7萬9300元）不等，被視為東京都內頂級個室三溫暖之一。

報導指出，該店過去曾吸引不少知名藝人、運動選手及網紅造訪，店內餐飲服務也相當齊全。事故發生前，Google地圖上的評分高達4.6顆星，顯示顧客滿意度相當高。

值得注意的是，該店官方網站過去曾公開標示一名60多歲、經常出演綜藝節目的知名男性藝人擔任總經理，並刊登其照片。然而，隨著事故曝光，網站上與該名藝人相關的介紹，以及身穿店家服飾的形象照，皆已默默刪除，引發網友在社群平台上諸多揣測。

對此，「三溫暖老虎」相關人士向媒體表示，該名藝人實際上自2022年8月開幕約一年後，便已結束總經理職務，近來並未參與店鋪經營。此次事故發生後，店家為避免外界不必要的誤解與揣測，才主動將相關照片與介紹下架。

這起憾事也讓「三溫暖老虎」一夕之間成為全國焦點。營運公司「SAUNA＆Co股份有限公司」於15日晚間在官方網站發表聲明表示，「本公司所營運之三溫暖老虎發生火災事故，造成兩名到店顧客送醫後不幸身亡，表達最深切的哀悼，並向家屬致上誠摯歉意。」

聲明中強調，公司對於在自家設施內發生如此重大事故、導致寶貴生命喪失一事，深感沉痛與自責。未來將全力配合警方及相關機關的調查，釐清事故原因，並宣布無限期暫停營業。

