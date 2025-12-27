日本群馬縣高速公路重大車禍波及57輛車10多輛車起火 1死26輕重傷
初判為路面結冰引發車輛打滑肇禍
日本關越自動車道（高速公路）群馬縣水上町路段昨（26日）晚間發生連環車禍，波及57輛車，10多輛車起火，已導致1名女性死亡，另有26人輕重傷。警方初判為路面結冰引發車輛打滑，正在詳查原因。
共同社報導，事發過後的27日凌晨時分，現場瀰漫著燒焦味，燒得焦黑的車輛冒出陣陣濃煙。中央分隔島嚴重彎曲，還有一輛車頭凹陷的卡車。地面則覆蓋著積雪。
日本放送協會（NHK）報導，具體事發位置在關越自動車道（高速公路）群馬縣水上町交流道附近、朝新潟方向的路段。昨晚7時30分左右，起初有卡車相撞，接著又有後車追撞。警方表示，被捲入這起車禍的車輛多達57輛，其中逾10輛車起火燃燒。大火在約7個半小時後撲滅。警方指出，這次事故中，一名駕駛轎車的東京都77歲女性傷重不治。此外，目前已知有5人重傷，另有21人輕傷。
事發當時，水上町發布大雪警報並持續降雪，警方懷疑路面結冰使車輛打滑，正在詳查肇因。
這起事件也造成關越自動車道新潟縣湯澤交流道，至群馬縣月夜野交流道間的雙向路段全面封閉。警方將陸續移走現場的事故車，但仍不清楚何時恢復通車。
其他人也在看
台中休旅車迴轉釀車禍！騎士「腳骨外露」命危 雲林貨車衝路邊
台中北屯路與梅亭街口發生嚴重車禍！一輛休旅車迴轉時與機車相撞，導致一名騎士命危，另一人腳部骨折。肇事駕駛坦言，因車流量大且視線受阻，才釀成悲劇。雲林西螺大橋南路也傳出意外，70多歲黎姓駕駛疑精神不濟，駕駛貨車猛撞路邊轎車和招牌，所幸僅造成駕駛輕傷、乘客右腳骨折，無生命危險。警方呼籲用路人開車須專注，經過路口更應減速慢行，以免造成無法挽回的遺憾！TVBS新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
小心荷包失血！日月潭風景特定區「1規定」明年上路 違者最高罰100萬
南投日月潭以山水美景聞名，成為國際著名的觀光景點，不過近年屢傳有民眾在景區內施放爆竹煙火，引發秩序與安全疑慮。對此，交通部觀光署表示，已預告訂定「日月潭國家風景特定區禁止燃放爆竹煙火事項草案」，違者可處5000元以上、100萬元以下罰鍰，最快明年3月中公告。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 2
大型車起火爆炸！日本群馬數車連環追撞 多人送醫
（國際中心／綜合報導）日本群馬縣26日晚間傳出嚴重交通事故。日媒NHK等報導指出，事發地點在群馬縣水上町的關越 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
《派遣女醫X》米倉涼子涉毒發聲明配合調查 否認身心出問題
主演日劇《派遣女醫X》的日本女星米倉涼子先前被日媒報導涉及違反《麻藥取締法》遭到偵查。米倉昨天在個人事務所官方網站發布聲明證實偵查機關的人員曾進她的住家」，但否認自己的身心狀況出現問題。米倉認為目前配合調查已暫告一段落。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 發起對話
影/台64觀音山隧道追撞車禍 轎車起火雙向交通受阻
新北市台64線今（26）日發生一起嚴重車禍，上午9時許一輛自小客車在觀音山隧道內追撞前方小貨車後，車輛立即起火燃燒，所幸火勢及時撲滅未擴大傷亡，事故造成該路段一度嚴重回堵。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
WBC》陳偉殷回國訓中心分享職業球員「生存法則」！ 談經典賽「成績不會辜負認真準備的人」
旅美好手陳偉殷今年加入中華隊經典賽情蒐團隊，他透露近期回到台灣，並到國訓中心分享職業球員的生存法則，陳偉殷說：「差不多快20年沒踏入這裡，再次回來，真的很有感觸」，也期待中華隊在之後的經典賽能相信自己，「你們是最棒的」。TSNA ・ 1 小時前 ・ 1
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 66
張文面相曝光！命理師分析歪嘴心機重、易搬弄是非：恐招人怨
2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 124
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 35
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 31
余家昶妻女發5點聲明：停止合成家屬照片
[NOWnews今日新聞]27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機攻擊案，造成3名無辜民眾身亡，其中包括英勇擋刀的57歲余家昶，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。而余家昶的遺...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 141
世界最長高速公路隧道「天山勝利隧道」完工通車
號稱世界最長的高速公路隧道，位於新疆的「天山勝利隧道」，在今（26）日上午通車，隧道全長22.13公里，貫穿了天山，工程難度相當大，不過終於完工了。（葉柏毅報導） 綜合大陸媒體報導，天山勝利隧道中廣新聞網 ・ 21 小時前 ・ 69
陳佩琪爆「市長室300萬真相」被這人用掉 媒體人怒：沒看到錢不算貪？
北院審理京華城等案，24日全案辯論終結，檢方建請法院判處28年6月徒刑，將於明年3月26日宣判。柯妻陳佩琪痛批，柯文哲為自己辯白就是態度不佳？還要起訴28.5年？並稱爭議300萬元非柯經手，而是中間人用於台玻辦公室裝潢。對此，媒體人詹凌瑀直言，此說法形同「自證己罪」，根本法學奇蹟「沒看到錢就不算貪」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 99
即日起開放預購 日本進口ALL NEW TOYOTA RAV4 導入三款車型 汰舊換新價99萬元起
即日起，全新第六代日本進口大改款 RAV4 以三種全新外觀與內裝設計，並首次導入最新的TSS 4.0主動安全系統、可遠端遙控空調、車門與車窗的TOYOTA Connect 智能聯網系統、以及日本原廠 12.9 吋懸浮式音響主機等全新配備，全面開放預購，汰舊換新預購價新台幣 99 萬元起！車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／進口神車RAV4預售價曝光 網讚：這還不香嗎？
愛玩車／進口神車RAV4預售價曝光 網讚：這還不香嗎？EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
美警抓到「聖誕老人超速」哭笑不得 要求出示駕照 歡樂互動全都錄
聖誕節前夕，美國俄亥俄州警方取締交通違規時，竟當場攔下一名「聖誕老人」超速。當員警要求車輛靠邊停下後，發現駕駛從帽子、紅衣到白鬍子完整變裝成聖誕老人，而同行的伴侶則打扮成聖誕老婆婆，讓警方當場哭笑不得。員警要求聖誕老人出示駕照，眾人心情大好互相開玩笑，雙方互相祝福聖誕快樂。聖誕老婆婆甚至還給警方一根拐杖糖、一起合影。最終警方沒有開出任何罰單，僅是口頭警告，讓這場交通攔查充滿節慶氣氛。富爾頓郡警長辦公室事後將這段過程上傳至社群平台，幽默寫道：「就算是雪橇，也要遵守速限。」Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 14
年底發錢了！2025年還有10筆錢可領 符合資格者最高可領近10萬
2025年即將結束，在年底前還有10筆錢可拿，根據勞動部勞保局行事曆，從今（25）日到12月31日，勞保局還有10筆款項即將發放，包括勞保年金、國民年金保險喪葬給付等，其中最多錢的是國民年金保險喪葬給付，預計可以領到9萬8805元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
揚言殺更多人！誠品南西店被貼恐嚇紙條 中山警調監視器追查中
台北市1名27歲男子張文，19日在台北車站及誠品南西店發起攻擊行動，最後自己也墜樓身亡，釀成4死11傷的慘劇；25日晚上8時許，民眾前往誠品南西店現場獻花致敬時，瞥見柱子上張貼1張綠色紙條，內容是以英文書寫，張貼者揚言未來幾天將殺害更多的人，轄區中山分局已著手調查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
北捷攻擊案震驚全國 翁達瑞：在悲劇中從「他們」身上看到「台灣的3個正直」
[Newtalk新聞] 台北捷運19日發生震驚全國的隨機殺人事件，造成3名民眾死亡、11人輕重傷，張姓暴徒墜樓身亡。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）表示，這起暴力悲劇讓多個家庭破碎，也讓台灣社會受到極大的驚嚇，不過，他在悲劇中看到「台灣的3個正直」：余家昶的勇敢、凶手父母的負責，還有余媽媽的寬容。 翁達瑞25日發文提及，27歲的張姓凶手，無暴力前科，家庭背景單純，在兩處捷運站犯下這起駭人聽聞的刑案，3位受害者包括家住桃園的余家昶，案發時正要從台北搭車返家，路過現場時發現凶正要點燃汽油彈，奮勇上前用肉身阻止，結果當場殉難。 翁達瑞說，余家昶只是個平凡的通勤者，有家人等著他下班，攻擊發生的當下，他可以走避，獨善其身，但他英勇的站出來，阻止更大的悲劇發生，「余家昶是我在這場悲劇看到的第一個正直！」 「第二個正直：凶手的父母」，翁達瑞直言，看到張姓凶手父母下跪的畫面，「我真希望在場的記者能把他們扶起來」，告訴他們，這是張嫌的個人行為，與父母無關，他們不需要為成年兒子犯下的罪行向社會大眾下跪道歉。 「現場的記者沒人這麼做，但另外一個人把張嫌的父母扶起來了，這個人就是余家昶年邁的媽媽」，翁達瑞指出，張新頭殼 ・ 1 天前 ・ 20