日本高速公路重大車禍波及57車 10多輛起火 1死26輕重傷
初判為路面結冰引發車輛打滑肇禍
日本關越自動車道（高速公路）群馬縣水上町路段昨（26日）晚間發生連環車禍，波及57輛車，10多輛車起火，已導致1名女性死亡，另有26人輕重傷。警方初判為路面結冰引發車輛打滑，正在詳查原因。
共同社報導，事發過後的27日凌晨時分，現場瀰漫著燒焦味，燒得焦黑的車輛冒出陣陣濃煙。中央分隔島嚴重彎曲，還有一輛車頭凹陷的卡車。地面則覆蓋著積雪。
日本放送協會（NHK）報導，具體事發位置在關越自動車道（高速公路）群馬縣水上町交流道附近、朝新潟方向的路段。26日晚上7時30分左右，起初有卡車相撞，接著又有後車追撞。警方表示，被捲入這起車禍的車輛多達57輛，其中逾10輛車起火燃燒。大火在約7個半小時後撲滅。警方指出，這次事故中，一名駕駛轎車的東京都77歲女性傷重不治。此外，目前已知有5人重傷，另有21人輕傷。
事發當時，水上町發布大雪警報並持續降雪，警方懷疑路面結冰使車輛打滑，正在詳查肇因。
這起事件也造成關越自動車道新潟縣湯澤交流道，至群馬縣月夜野交流道間的雙向路段全面封閉。警方將陸續移走現場的事故車，但仍不清楚何時恢復通車。
