日本高速公路15車連環追撞「多車起火」釀1死26傷 警揭事故原因

日本群馬縣關越高速公路於12月26日晚間發生重大交通事故。（圖／翻攝自X）

日本群馬縣關越高速公路於12月26日晚間發生重大交通事故。位於群馬縣水上町附近路段，疑因天候惡劣與路面結冰，多輛車輛接連打滑追撞，事故規模擴大至至少15至16輛汽車與大型卡車連環相撞，其中更發生火燒車，現場情況一度相當危急。

綜合日本媒體報導，事故發生於當地時間26日晚間7時30分左右，警方最初接獲通報指出有車輛發生碰撞；隨後於晚間8時40分，再度接到多起報案，確認關越高速公路上出現大規模連環事故。現場一輛卡車陷入火海，火勢猛烈，並傳出爆炸聲響，濃煙竄升，畫面令人怵目驚心。

初步統計，這起事故共造成約26人受傷，其中5人傷勢嚴重，另有1名重傷者於27日凌晨宣告不治。其餘傷者多為擦挫傷或輕傷，送醫時意識清楚，詳細傷亡情況仍有待進一步確認。

事故發生當時，當地正逢惡劣天氣，路面出現結冰狀況，不僅增加車輛失控風險，也使救援行動更加困難。警消人員迅速趕抵現場進行滅火與救援，火勢已於晚間基本撲滅，但救災與清理作業仍持續進行中。

受事故影響，關越高速公路多個路段緊急封閉，上行線自新潟縣湯澤交流道至群馬縣月夜野交流道、下行線自月夜野交流道至水上交流道全面禁止通行，截至當晚仍未恢復正常通車。

警方表示，目前正釐清事故詳細原因，初步研判可能與車輛連續打滑有關，不排除天候、路面結冰及行車速度過快等因素，相關調查仍在進行中。



