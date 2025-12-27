日本高速公路57車連環撞 １死26傷

日本群馬縣高速公路發生嚴重車禍，五十七輛車連環撞引發烈火與濃煙。（翻攝自Ｘ）

本報綜合外電報導

日本關越自動車道群馬縣水上町路段二十六日晚間發生連環車禍，逾五十輛車被捲入，多輛車起火，已導致一名女性死亡，另有二十六人輕重傷。警方初判為路面結冰引發車輛打滑，正在詳查原因。

關越自動車道（高速公路）群馬縣水上町交流道附近、朝新潟方向的路段二十六日晚間七時三十分左右起初有卡車相撞，接著又有後車追撞。被捲入這起車禍的車輛多達五十七輛，其中逾十輛車起火燃燒。

大火在約七個半小時後撲滅，一名駕駛轎車的東京都七十七歲女性傷重不治。此外，目前已知有五人重傷，另有二十一人輕傷。

事發當時，水上町發布大雪警報並持續降雪，警方懷疑路面結冰使車輛打滑，正在詳查肇因。

這起事件也造成關越自動車道新潟縣湯澤交流道，至群馬縣月夜野交流道間的雙向路段全面封閉。警方將陸續移走現場的事故車，但仍不清楚何時恢復通車。

事發過後的二十七日凌晨時分，現場仍瀰漫著燒焦味，燒得焦黑的車輛冒出陣陣濃煙。中央分隔島嚴重彎曲，還有一輛車頭凹陷的卡車。地面則覆蓋著積雪。