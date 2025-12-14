日本高齡夫妻旅遊迷路！熱心警「N1」級流利日語協助

熱心警員用流利日語為迷路的日本夫妻指路。（圖／東森新聞）





一對來自日本的高齡夫妻日前來台展開為期8天的深度文化之旅，特別前往台東鹿野鄉，希望探訪日治時期留下的龍田村神社遺跡。不過兩人初次到訪鹿野，對當地路況不熟，一度迷失方向，只好向關山警分局鹿野分駐所求助。

值班警員劉珊甄隨即上前協助，除以流利日語與夫妻溝通外，還仔細研讀對方攜帶的地圖，清楚解說從車站步行前往目的地的路線，並詳細說明沿途的重要地標與路口位置，讓方向感不再成為問題。劉員也貼心叮嚀沿途應注意事項，並主動提供周邊景點及實用旅遊資訊，協助規劃後續行程，使兩人的旅程更加順暢豐富。

據了解，劉珊甄在五專及高雄科技大學就讀期間，便對英語與日語培養濃厚興趣，尤其投入大量時間學習日語，並依照教授建議收看「NHK新聞臺」加強聽力訓練。她曾赴日本遊學一年，期間半工半讀，深入體驗當地文化與生活，也因此大幅提升語言能力，最終通過日本語能力試驗（JLPT）最高等級N1檢定，具備理解複雜論述與深度對話的專業日語實力，如今解決日本旅客問題，更是充分展現台灣警察的專業與溫暖形象。

