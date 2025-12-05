日本高齡族群陷困境！專家揭「年金制度恐破產」 銀髮族重回職場救生計

圖／TVBS

日本面臨嚴峻的高齡化社會問題，退休族群生活壓力日益沉重。隨著物價上漲，僅靠年金維持生活的老年人陷入困境，年金制度的永續性更受到質疑。在日本工作的台灣人與日本民眾均表示對未來退休生活的憂慮，專家指出日本政府推出小額投資免稅制度NISA以鼓勵民眾投資，同時許多銀髮族被迫重返職場或學習新技能以維持生計。這些現象也為同樣面臨人口老化的台灣提供了借鏡，顯示除了社會福利制度外，個人理財規劃的重要性。

專家示警老後財務缺口，投資成退休關鍵課題。圖／TVBS

在日本，物價持續上漲讓許多民眾生活越來越辛苦，尤其是退休的年長者，靠年金過日子面臨極大壓力。在日本工作10多年的Apple也因此早早做好退休規劃。Apple表示，因為現在物價齊漲，以前可能稍微節省一點、吃少一點還可以勉強過日子，但如果領取最低的年金，大約七八萬日圓，兩個月15萬日圓要支撐兩個月的生活費，會非常困難。

外國人在日本工作同樣享有退休年金待遇，但隨著人口老化問題日益嚴重，現在的青壯世代也擔心未來年金會領不到。Apple解釋，無論本國籍或外國籍，只要在日本生活，20歲以上未滿60歲的人都需要繳納年金。但她懷疑到她這一代人可以請領國民年金時，制度可能已經破產。她認為大家普遍不相信單靠年金就能無憂，所以還是要靠自己儲蓄，日本人建議退休前應準備約2000萬日幣才足夠養老。

日本目前邁入中老年的族群正是經歷過「失落30年」的世代。根據2019年日本金融廳公布的資料，只靠年金維持生活的高齡夫妻家庭，平均將在老後20到30年間出現1300萬到2000萬日圓的經濟缺口。隨著青壯勞動力人口減少而領取國民年金的人增加，許多人開始擔憂未來領不到退休金，因此開始尋找新的理財模式。

日本高齡社會的經濟挑戰，2000萬日圓的養老缺口。（圖／AI生成）

現代人平均壽命逐漸延長，即將進入超高齡社會的日本，光靠年金支撐退休後的40年生活根本不夠。因此，日本政府推出小額投資免稅制度NISA，讓民眾在股票、基金配息、股利等投資項目上不需課稅。日本觀察家福澤喬表示，NISA制度中大約有160萬日圓是不用繳稅的，如果把NISA中購買的基金等投資賣掉，可以將160萬額度歸零後再次投資，讓民眾能不斷投資，透過長期投資產生的價值來維持生活。

日本主要年金制度包含國民年金、厚生年金、企業年金等，可以選擇從65歲開始領取，也可延後領取以增加金額，與台灣制度類似。但隨著日幣貶值，退休人士的年金不夠用，許多人不得不重返職場。台大國發所教授辛炳隆指出，由於自己的積蓄可能很快用完，但平均壽命卻在延長，日本的情況變成許多人必須繼續工作。因此日本銀髮族的勞動參與率很高，比台灣還高，原因是這些人如果不出來工作，靠自己的儲蓄或政府年金基本上是不夠的。

福澤喬進一步解釋，日本人開始進行「技能再造」，退休前重新學習新技能，例如學習製作拉麵或轉往其他行業發展，以便能夠賺取不同的收入來源。台灣與日本同樣面臨人口老化速度加快的問題，人們活得越來越久，除了完善社會福利制度外，學會投資、活用財富也變得越來越重要。

