日本鬼塚虎馬年限定鞋款 讓你踩上好運與正能量

Onitsuka Tiger 2026馬年限定款MEXICO 66。NT$5,180（鬼塚虎提供）

日本鞋款品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎為慶祝新年到來，推出MEXICO 66 2026馬年限定鞋款，以馬蹄造型鞋墊、金色馬蹄鐵裝飾、可替換鞋帶，結合象徵速度、能量與好運的馬年意象，將駿馬奔騰的傳統祝福轉化為新年啟程、步步向前的時尚語彙與潮流態度。

2026馬年限定款的馬蹄造型鞋墊、金色馬蹄鐵裝飾充滿象徵好運的馬年意象。（鬼塚虎提供）

馬年限定款在鞋尾拼接柔軟仿馬毛材質。（鬼塚虎提供）

這雙2026馬年限定款藏滿寓意巧思的細節：鞋墊上的滿版馬蹄造型圖樣，象徵步伐穩定、一路向前；鞋身中央點綴七釘的金色馬蹄鐵是一種幸運符號，串聯起美滿好運氣。鞋款側身以復古筆觸勾勒虎爪紋印記，以深暖調與亮澤紅調層層堆疊，在視覺上呈現豐富深度與節奏感，既保留節慶能量，同時展現時髦風格的張力。

廣告 廣告

鞋尾拼接了柔軟仿馬毛材質，為整體輪廓帶來更具生命力的層次變化，寬版棉質與細版皮革的兩款可替換鞋帶，從率性街頭到俐落摩登，可依造型切換，滿足多元穿搭風格，讓一雙鞋就能輕鬆駕馭多種場景。

更多鏡週刊報導

NEXZ大跳太忘我：「衣服去哪裡？」 手寫寄語紙花惹哭粉絲

ALL(H)OURS許願「馬上有錢」 不怕冷用肌肉當羽絨外套

全球限定周邊最後機會 《KPop獵魔女團》官方快閃店登陸台北