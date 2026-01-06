日本鮮草莓又是你！農藥殘留連3週不合格 食藥署急啟「全面嚴查」

食藥署表示，來自日本「鮮草莓」遭檢出農藥殘留含量不符規定。食藥署提供



食藥署今（6）日上午公布最新一波邊境查驗不合格名單，其中「小磨坊國際貿易股份有限公司」自埃及進口的一批「羅勒葉（BASIL）」檢出殘留農藥依芬寧超標，總重達5,000公斤，須依規定在邊境退運或銷毀；此外，另有6批自日本進口的鮮草莓被檢出農藥殘留不合格，總重超過3,383公斤，同樣不得放行。

根據食藥署統計，日本進口鮮草莓自去年12月23日起陸續被檢出農藥殘留不符規定，上週（12月30日）再度查獲農藥超標案件，直到今日仍未止歇，已連續三週在邊境查驗中驗出不合格情形。

食藥署強調，將從115年1月6日起至115年2月5日止，在邊境針對日本的鮮草莓採逐批查驗，抽驗比例為100%。

食藥署表示，本次共查獲22項邊境不合格產品，包括法國的乾酪、中國的菜脯米、泰國的冷凍旭蟹、西班牙的軟糖等，檢出著色劑、重金屬、微生物以及農藥不合格。

小磨坊埃及進口羅勒葉 檢出農藥

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的埃及進口羅勒葉，檢出農藥依芬寧0.21ppm，依「農藥殘留容許量標準」，依芬寧於小葉菜類為不得檢出，應低於定量極限0.05ppm，已違反《食品安全衛生管理法》，必須退運或銷毀。

劉芳銘說明，埃及進口羅勒葉過去已累積6批不合格紀錄，食藥署自114年12月2日至115年2月5日，已對該品項實施加強抽批查驗，抽驗比例介於20%至50%；此次小磨坊產品即是在加強抽批期間被檢出不合格，後續將針對該業者提高為100%逐批查驗。

此外，食藥署也公布有6批日本進口鮮草莓農藥殘留不合格。劉芳銘指出，其中2批由「上佳水果有限公司」報驗，分別檢出殺蟎劑賽芬蟎3.0ppm及3.9ppm，超過法規容許量2.0ppm。

另有3批由「青禾農產有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥因得克介於0.08ppm至0.11ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑因得克以其他（蔬果類）0.01ppm為法規容許值。

