日本鮮草莓農藥超標！麥味登母公司進口馬來辣椒驗出致癌農藥

食藥署公布邊境不合格品項，3批日本鮮草莓檢出農藥殘留超標，皆已退運或銷毀。食藥署提供



食藥署今（30）日公布最新一波邊境檢驗不合格名單，其中3批自日本輸入的鮮草莓檢出農藥殘留不符規定，總重量超過1327公斤；另有1批由連鎖早餐品牌麥味登母公司「揚秦國際企業股份有限公司」自馬來西亞進口的「板麵辣椒」，檢出國內禁用、具致癌疑慮的農藥環氧乙烷，相關產品均已依法全數退運或銷毀。

食藥署上午公布有18項邊境查驗不合格名單，包括有羅馬尼亞的新鮮白松露、日本的鮮哈蜜瓜及鮮草莓、法國的乾燥羊肚蕈、印尼的白胡椒原粒、越南的速食麵、中國的桂花等，分別被檢出有農藥、重金屬違規。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，本次共有3批自日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出殘留農藥不合格，必須退運或銷毀。第1批及第2批是由輸入業者「東和水果有限公司」報驗的日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥滅派林1.1 ppm及1.3 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑滅派林容許量為1.0 ppm。

劉芳銘說，第3批是由輸入業者「廣青有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥賽芬蟎2.9 ppm、因得克0.07 ppm及Nitenpyram 0.03 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0 ppm；殺蟲劑因得克以其他(蔬果類)*0.01 ppm為法規容許值；殺蟲劑Nitenpyram為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01 ppm。

食藥署統計近半年，從114年6月22日至114年12月22日止，受理日本的鮮草莓，報驗158批，檢驗不合格6批，不合格率為3.8%，檢驗不合格原因為殘留農藥不合格。劉芳銘強調，食藥署已經從112年6月1日起至115年5月31日止，在邊境針對日本的鮮草莓採監視查驗，抽驗比例為100%。

此外，劉芳銘也說，本次有1批由輸入業者「揚秦國際企業股份有限公司」報驗的馬來西亞板麵辣椒，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.1毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克。這批馬來西亞的板麵辣椒在邊境必須退運或銷毀。

食藥署針對「揚秦國際企業股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

