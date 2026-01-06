日本鳥取與島根地震最大震度5強 無海嘯威脅
（中央社東京6日綜合外電報導）日本島根縣東部今天上午10時18分左右（台北時間9時18分）左右發生推估規模6.2的地震，鳥取縣西部與島根縣東部觀測到最大震度5強。氣象廳表示，這起地震不會帶來海嘯威脅。
日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳初步觀測，震央位於島根縣東部、深度約10公里，推估規模6.2。
鳥取縣境港市、日野町、江府町、島根縣松江市與安來市觀測到最大震度5強。
鳥取縣米子市日吉津村、南部町、伯耆町、日南町、島根縣雲南市測得震度5弱。
鳥取縣、島根縣其他地區、岡山縣、廣島縣、香川縣、愛媛縣觀測到震度4。（編譯：楊惟敬）1150106
其他人也在看
估破5°C！至少還要冷2週 專家點出這一波「4大特徵」
【高沛生／綜合報導】新一波冷氣團今晚南下，氣溫再探低點，氣象專家指出，這股冷空氣至少達強烈大陸冷氣團等級，平地最低溫不排除跌破5°C。這波冷空氣不只冷得猛，且具備「先濕後乾、強度高、影響時間長」的型態，專家歸納出「4大特徵」，提醒周間到周末須嚴防長時間低溫影響。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前 ・ 5
氣溫溜滑梯！最凍跌破5度 這3天挑戰首波寒流
【緯來新聞網】今（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
強烈冷氣團發威！一路凍到週六 粉專：3大地區防「9度以下」嚴寒低溫
今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署今早6時30分針對12縣市發布低溫特報，今清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波強烈冷氣團影響時間較長，加上輻射冷卻效應，會一路冷到週六清晨，其中有3大地區留意9度以下嚴寒低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
明天又要變冷了！新一波冷氣團來勢洶洶 各地降溫情況一次看
即時中心／高睿鴻報導相較於過去幾天的低溫，今（4）早全台多地的溫度大幅拉升，比起清晨仍相當寒冷，顯示日夜溫差極大。而氣象署預報員曾昭誠則說明，雖然前一波大陸冷氣團已減弱，使溫度逐漸回暖，但下一波強烈冷氣團即將到來，從明（5）天起就會逼近北台灣，預計至少影響到1月9日；明天北部、宜蘭高溫又會降回20度以下，中南部受影響時間較晚，但進入中後期，各地最低溫都可能降至10度上下，北部多數時間也僅有15度左右。民視 ・ 1 天前 ・ 4
強烈冷氣團明襲台！一路凍到周末 探9度時間曝光
強烈冷氣團明襲台！一路凍到周末 探9度時間曝光EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 2
強烈大陸冷氣團南下全台低溫！一圖看懂7天天氣
強烈大陸冷氣團南下全台低溫！一圖看懂7天天氣EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
15縣市陸上強風特報！明起急凍4天 低溫恐跌破5℃
今（6）日清晨迎風面雲層雖多，但結構鬆散，北部陸地及東半部海上有降水回波，北部及東半部零星降雨。氣象專家吳德榮表示，明（7）日至10日清晨強冷空氣籠罩，逐日清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率，並將成為入冬以來首波寒流。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
強烈冷氣團來襲！今晨關西僅6.5℃ 明、後天更冷
根據中央氣象署觀測，今天（5日）清晨5:44全台最低溫出現在新竹縣關西的6.5度。受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。氣象署表示，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
明清晨6縣市防10℃以下低溫 強烈大陸冷氣團南下輻射冷卻影響
中央氣象署今天表示，今晚至明天強烈大陸冷氣團南下，今晚明晨各地平地低溫普遍約攝氏10至14度，明天白天北部、宜蘭高溫約15至16度，中部19至21度，南部22至24度。氣象署並布低溫特報，受輻射冷卻影響，明天清晨至上午台中、南投、雲嘉南、高雄等6縣市防攝氏10度以下低溫；預估7日至10日中部以北、宜蘭夜晚清晨平地低溫約9至14度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前 ・ 發起對話
挑戰極端冷度！首波寒流週三襲台 專家示警凍到月中
（記者許皓庭／綜合報導）2026年首波寒流可能即將報到！今（5）日下半天起，另一波強烈大陸冷氣團再度強襲全台。 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 1
還沒到最冷！林得恩揭「4特徵」：這波冷很久
最低溫估下探5度！氣象專家林得恩表示，今（5日）下半天起，有另一新的強烈大陸冷氣團開始南下，這波強冷空氣具有4點關鍵特徵，其中包括冷空氣持續的時間偏長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
挑戰寒流等級！粉專曝「乾冷型強烈冷氣團」明報到 一路冷到週末
今（5）日受到輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，明日將有新一波冷空氣報到，且將一路延續至週六（10日）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晚有雨「這天起」氣溫驟降冷到週末 恐跌破5度創入冬新低
今日各地預測氣溫如下：北部9至22度、中部8至27度、南部9至28度、東部7至27度。氣象模式顯示，明日白天起天氣逐漸轉晴，強冷空氣接續南下，全台氣溫明顯驟降，越晚越冷。週三（7日）至週六（10日）清晨，強冷空氣持續籠罩，雖整體強度與上一波相近，但在晴朗穩定的條件下，輻...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病
生活中心／馬聖傑、嚴凱 台北報導這幾天，民眾外出，明顯感受到溫度真的很低！外出真的包得緊緊緊，但這不是溫度最低的時候。氣象署預估，未來還有更強烈的大陸冷氣團，全台溫度將繼續往下探！有醫師提醒，天氣冷的時候，室內溫度非常重要！因為室內猝死機率比室外高，不僅出門要穿得多一點，在家裡也得做好保暖工作。大鍋冒著熱氣，熱騰騰的米粉湯，各式各樣的黑白切，不管天氣多冷，喝上一口熱湯，真的有夠暖胃。中央氣象署針對18個縣市發布低溫特報，但這幾天還不是最冷的時候，未來一週還有另一波，強烈大陸冷氣團，冷空氣持續南下，全台氣溫會像溜滑梯一樣繼續往下探，民眾外出得包得更緊。天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病。（圖／民視新聞）民眾：「一般年紀大的，應該要洋蔥式的（穿搭）吧，（在家裡的話）我都喝溫開水，那穿襪子還是會穿一些薄薄的外套。」民眾：「洋蔥式穿搭，襪子啊腳踝或是脖子包厚一點，（在家）就穿一個在家裡的大外套，然後穿去床上睡前都喝熱湯。」要對抗低溫，保暖工作真的得做好，消防署從跨年當天統計到1月3號，通報非創傷性到院前心肺功能停止的報案，這四天就有123件，救護案件，雖然不一定跟天氣變冷有關，但民眾還是得多加留意，因為低溫容易誘發心血管疾病發生，特別是清晨5到6點，以及晚上8到9點，是急性心肌梗塞與中風的高風險時段，不僅出門要穿得暖，室內溫度也得注意，最好保持18到20度左右。天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病。（圖／民視新聞）台安醫院心臟內科醫師林謂文：「室內猝死的機率會比室外，還要來得更高，清晨的時候起床的時候，這時候在被窩的溫度，如果是接近30度，可是在臥室可能只有20度，這時候溫差變化劇烈，就有可能產生所謂的，對身體產生一定程度的衝擊，血壓會突然上升，這時候就容易發生一些，心腦血管的意外事件。」溫差變化劇烈，血管收縮、血壓上升，不管一般民眾或是高風險族群，都得特別注意。原文出處：天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病 更多民視新聞報導零食藏有「3大傷腎炸彈」 醫囑吃多恐心臟驟停！日知名軟糖公司出護手霜「包裝一模一樣」 台灣遊客誤吃嚇壞：太像了冬季心房顫動進入高峰期 醫解析關鍵對策民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
挑戰入冬首波寒流！氣象粉專示警一路冷到週五 15縣市低溫特報「明晨恐跌破10度」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（4）日各地氣溫明顯寒冷，其中新竹關西最低溫僅4.8度。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今晨4.8°C冷爆！明天冷氣團再增強 恐升級寒流
【高沛生／綜合報導】強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻明顯，各地依然偏冷，新竹縣關西測得全台最低溫4.8°C。白天氣溫回升、天氣大致穩定，但日夜溫差大。氣象署提醒，明天起再有一波冷空氣南下，影響時間長，後續不排除升級為寒流，請留意最新預報與低溫、強風警示。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
16縣市低溫特報下探6度！下半天強烈大陸冷氣團南下 各地越晚越冷
[Newtalk新聞] 今（5）日清晨受到輻射冷卻影響，各地依然偏冷。中央氣象署凌晨4點32分針對16縣市發布低溫特報，今日平地最低溫是金門東測站在今天清晨6點9分測得的6.2度；台灣本島平地最低溫則出現在新竹縣關西鎮的「關西工作站」測站，清晨5點44分測得6.5度。 氣象署指出，今日各地日夜溫差大，清晨低溫西半部及宜蘭11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷及金門有可能出現10度以下低溫。白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚間氣溫將進一步下降。 天氣方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南局部地區短時間可能達橘色提醒等級 。 週二受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，低溫預測中部以北、宜蘭及金門10至13度，南部、花東及澎湖15至17度，馬祖10至12度；高溫預測北部、宜新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話