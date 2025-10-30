日本鹿兒島指宿市訪問宜市 再續兩市友誼

日本鹿兒島指宿市公所及鹿兒島指宿市觀光協會組團，由指宿市長打越明司與該市觀光協會會長中村勝信，參訪宜蘭市進行交流，宜蘭市長陳美玲與市公所人員熱情迎賓，見証台日雙邊友好交流。（記者董秀雲攝）

日本鹿兒島指宿市公所及鹿兒島指宿市觀光協會組團，由指宿市長打越明司（UCHIKOSHI AKASHI）與回訪宜蘭的該市觀光協會會長中村勝信(NAKAMURA KATSUNOBU)等人一同訪台。於今（三十） 日上午參訪宜蘭市進行雙邊交流，延續兩市之間長年以來的情誼。宜蘭市長陳美玲透過此次再續前緣的交流機會，行銷宜蘭市內的觀光、文化及特產，歡迎日本民眾來探訪美麗的宜蘭市，盼能促進宜蘭各產業的發展。宜蘭市公所人員列隊迎賓，熱情歡迎台日雙邊友好交流。

指宿市參訪團此行由首度到訪宜蘭的該市市長打越明司（UCHIKOSHI AKASHI）率團，與回訪宜蘭的該市觀光協會會長中村勝信(NAKAMURA KATSUNOBU)等人一同訪台。隨行還有指宿市公所承辦人員鐘撞，首站與同樣以溫泉著稱的礁溪鄉交流雙方的溫泉觀光產業，接著由財團法人蘭陽城鄉美學基金會董事長蕭錫鑫陪同下，抵達宜蘭市公所進行交流。

宜蘭市長陳美玲表示，宜蘭市是一個富有藝術氣息並富有歷史文化的城市，許多日本人來宜蘭市探詢日治時期保留下來的文化史蹟。除了日治歷史古蹟外，宜蘭也有許多台灣的歷史建築及宜人的美景。藉由與觀光為主力的指宿市互動，在積極推動許多宜蘭在地的建設外，透過國際交流的曝光，讓更多人認識宜蘭市這座美麗宜人的城市，進而到訪「勁水ㄟ」宜蘭。

指宿位於鹿兒島薩摩半島最南端，有豐富的溫泉，出生在鹿兒島的維新三傑之一西鄉隆盛，曾在當地隱秘而舒適的鰻溫泉療養。其兒子西鄉菊次郎也在鹿兒島誕生，擔任日治時期首任宜蘭廳長期間籌建宜蘭市境內的設治紀念館等，構築日本鹿兒島與宜蘭間深遠的淵源。指宿市是日本油菜花最早開花的景點之一，每年約在十二月下旬至二月上旬，黃澄澄的花海點綴於田野間。每年約在一月舉辦的指宿油菜花馬拉松，賽道沿途經過盛開的油菜花田，是結合馬拉松和賞花的當地特色活動。

指宿市長打越明司表示，很久以前就想來拜訪，主要也是因為西鄉菊次郎的關係讓宜蘭市很有名，來到美麗的宜蘭參訪，非常開心。指宿市人口三萬六千多人，極具天然的溫泉是全日本唯一，非常有特色，也帶動觀光發展。指宿市飼養的和牛販售是全日本排行第五，還盛產茶葉，熱誠邀約宜蘭市到日本鹿兒島指宿市享受溫泉及美食，期待雙方有更進一步的交流，因為與宜蘭市有緣是有深厚的歷史淵源。

宜蘭市長陳美玲與日本鹿兒島指宿市長打越明司雙方相談甚歡，市長陳美玲致贈禮物以橘之鄉的黃金大桔品，頗具巧思，以燈光的插座呈現金桔顆粒，非常討喜，讓指宿市長打越明司愛不釋手。交談過程，獲悉宜蘭市長陳美玲尋求連任，也特別祝福順利蟬聯。