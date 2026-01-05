

【今傳媒/記者張淑慧 報導】農曆新年是親友團聚、共享美食的重要時刻，新春餐桌不僅承載著料理的美味，更凝聚親友相聚的歡樂氛圍。隨著年節飲食選擇日益多元，和牛等高級食材逐漸成為節慶聚會餐桌的新選擇。為迎接佳節，來自日本鹿兒島縣的和牛品牌「薩摩牛」將於1月7日至25日攜手餐飲業者推出新春期間限定抽獎活動，為年節餐桌增添更多期待。

日本「和牛」成為節慶餐廳新選擇

自 2018 年台灣有條件開放日本牛肉進口以來，日本和牛逐步進入台灣餐飲市場；2025年 5 月進口規定再度調整，取消牛隻月齡輸入限制，使輸入台灣的和牛品項更加完元整多元。再加上近年高端餐飲需求增加促使台灣和牛市場蓬勃發展，如今台灣已可品嘗到來自日本各地的銘柄牛，進一步豐富餐飲選擇。鹿兒島產和牛亦為台灣常見的日本和牛來源之一，其中薩摩牛正是產自九州鹿兒島縣的黑毛和牛。值得一提的是並非所有鹿兒島產和牛皆可稱為薩摩牛，僅有由品評會評選出的歷屆獲獎農家嚴格飼育，且達到 A4 等級以上的黑毛和牛，方可冠上「薩摩牛」之名。其肉質色澤鮮紅、油花分布均勻，脂肪熔點低，入口即化，展現細膩而穩定的風味。



廣告 廣告



來自鹿兒島縣的和牛精品 一體化生產系統孕育薩摩牛魅力

薩摩牛誕生於日本九州最南端的鹿兒島縣，採用「一體化生產系統」，從飼料製作、牛的飼養、肉品的製造與加工、銷售到餐飲，嚴謹控管每個生產流程。飼育過程會採用以燒酎酒粕、鳳梨渣與熊本縣產飼料用米等在地食品副產品製成的「 TMR 全混合飼料」，造就薩摩牛細膩且穩定的風味，也讓消費者在用餐體驗中感受到「安心、安全與高品質」。

薩摩牛祭限定企劃 舉辦新春好運抽獎活動

本次「春の饗宴・薩摩牛祭抽獎活動」將於2026年1月7日至25日，於官方Facebook與Instagram雙社群舉辦。推出線上與線下雙重抽獎活動，獎品包含薩摩牛肉片組與和牛折價券等，消費者可透過不同方式參與，親身體驗薩摩牛的獨特魅力。

​

這篇文章 日本鹿兒島薩摩牛推新春優惠 限定抽獎活動 1月7日至25日登場 最早出現於 行銷人。