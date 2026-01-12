日本麥當勞又玩「東方」梗！雞塊排成「Bad Apple!!」經典剪影掀熱議

日本麥當勞官方每個月都有許多合作、致敬宣傳。而在昨日（11）下午，X（推特）上又再次引爆網路話題，因為官方貼出一張單純由麥克雞塊排列而成的圖片，雖然畫面構成簡單，但對於不少資深的網路使用者、以及《東方Project》粉絲，一眼就能認出這是對著名同人音樂影片「Bad Apple!!」的致敬。

資深網路使用者都能看出來。（圖源：Bad Apple!!／X@McDonaldsJapan 編輯合成）

這張雞塊排成的圖片，完美還原了影片中經典的黑白剪影運鏡畫面拿著蘋果的一幕。貼文不到一天就獲得超過 220 萬觀看，不少網友戲稱這畫面的辨識度極高，甚至留言表示：「就算化成灰都能認得出來」，由於「Bad Apple!!」當年的熱門程度，許多歐美地區的粉絲也聞風而來朝聖這波官方玩梗。

當然，這並非日本麥當勞首次玩這種「網路文藝復興」式的行銷活動，從去年開始，官方就頻繁挖掘並重製早期的網路次文化與迷因（Meme），來喚醒資深網友的記憶。像是動畫廣告中致敬了曾經風靡一時的「藍藍路」；改編《東方 Project》同人神曲「魔理沙偷走了重要的東西」，將歌詞改為漢堡宣傳版本，甚至找回原唱本尊重新獻聲等。