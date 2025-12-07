日本麥當勞必吃「神級甜點」強勢登台！ 業者證實：這天正式開賣

日本麥當勞夯品「三角巧克力派」將在台上市。圖／翻攝自日本麥當勞X

麥當勞粉絲有福了！日前睽違多年的「奶昔」才回歸，近日傳出在日本擁有高人氣的冬季限定甜點「三角巧克力派」，也將在台灣上市，消息一出引起暴動。對此，麥當勞官方證實消息，透露將在「這天」開賣。

近日多名網友、美食部落客在社群發布影片直指，在日本麥當勞爆紅的甜點「三角巧克力派」即將在台上市，另一款被敲爆碗的「牛奶糖派」也一起登台，兩款商品於下週三（12/10）開賣。

相關影片可見，撕開三角派的外皮，濃濃的內餡直接流出來，無論是哪種口味，隔著螢幕就讓人很有食慾。此外，包裝更是用心，以可愛的黑貓、白貓做口味區分，還能拿來拍照打卡。

日本麥當勞夯品「三角巧克力派」將在台上市。圖／翻攝自日本麥當勞IG

相關貼文曝光後瞬間引起網友暴動，紛紛表示「用貓咪當包裝太會了，我得買」、「終於是嗎⋯⋯也太久才來」、「這在日本我有吃，很好吃耶」、「但是開賣當天一定是大排長龍或直接清空吧」、「台灣大概又要排隊排爆了」、「這看起來很好吃欸」、「我住日本可以炫耀的點又少了一個」，部分人則認為派皮油膩、巧克力內餡口味普通，並不感到興趣。

根據《中時新聞網》報導，麥當勞官方證實消息，表示該項產品將在10日正式上市，詳細產品資訊也將於明（8）日對外公布。

據悉，日本麥當勞冬季限定甜點「三角巧克力派」售價為170日圓（大約新台幣34元），除了讓日本人愛不釋手外，不少台灣旅客到日本也點名要買來吃吃看，表示外皮酥脆、內餡如苦甜巧克力，是一款讓人有幸福感的甜點。



