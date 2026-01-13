日本麥當勞致敬《東方》神曲「Bad Apple!!」，原唱nomico回歸獻聲！

日本麥當勞於今日（13）正式釋出了一部名為「Black Pepper!!」的全新動畫廣告，高調致敬《東方Project》系列中極具代表性的同人音樂影片「Bad Apple!!」。該廣告特別邀請了近年人氣竄升的 3D 動畫師安田現象操刀，重現了原作經典的「影繪」視覺風格，還有老網路使用者才知道的「藍藍路」。

跟著音樂搖起來！藍藍路！（圖源：Bad Apple!!／X@McDonaldsJapan 編輯合成）

在音樂製作方面，官方直接找回了當年的原班人馬。由知名同人音樂社團 Alstroemeria Records 的 Masayoshi Minoshima 負責編曲，並由 nomico 再次獻聲，重新演繹這首傳奇歌曲。除了重現經典畫面外，廣告結尾還特別加入了不少巧思，像是 20 年前日本麥當勞知名迷因「藍藍路」的舉手動作，以及椅子翻倒等經典梗，讓不少老網友會心一笑。

事實上，日本麥當勞在廣告發布前一天就公開了一張超級粗糙的分鏡草圖進行自嘲，以此預告這部作品的誕生。許多網友笑稱：「快讓藍藍路復活吧」、「太神了吧！」、「只要這音樂響起，我的身體還是會跟著動起來」、「光看剪影就能猜出藍藍路」甚至有不少美國網友，標記美國的麥當勞官方帳號，表示這才是真正吸引人的宣傳廣告。