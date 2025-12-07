日本麥當勞「神級甜點」來台灣了！官方證實：巧克力三角派10日開賣

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

日本麥當勞冬季限定的「巧克力三角派」，因為酥脆外皮與爆漿巧克力餡而深受台灣旅客喜愛，甚至被列為赴日必點甜點。近日多位KOL在社群爆料，這款人氣甜點即將登陸台灣，引來網友敲碗期待。對此，台灣麥當勞也正式證實，表示巧克力三角派將於10日上市，詳細資訊將在明（8）日公布。

「巧克力三角派」是日本麥當勞幾乎每年秋冬都會推出的經典限定商品，售價170日圓（約新台幣34元）。其外皮採用類千層派的酥脆做法，咬下後濃郁巧克力內餡瞬間爆開，被台日網友形容為「療癒系甜點」與「幸福感來源」。不少台灣網友更把它列入「去日本一定要吃」清單，直呼甜度剛好、不會膩口。

隨著台灣即將開賣，討論度迅速飆升，甜點控紛紛留言表示期待，也擔心開賣第一天會「大排長龍」或「秒殺買不到」。巧克力三角派能否在台灣掀起同樣的熱潮，成為近期美食圈討論焦點。

