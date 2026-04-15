日本麻疹大爆發？前台大醫秀數據：10萬日人感染台灣僅４例中鏢

[Newtalk新聞] 近期媒體報導日本麻疹「大爆發」並指東京為重災區，引發旅客恐慌。前台大醫生林氏璧於其臉書專頁《日本自助旅遊中毒者》發布最新內容直言對誇大標題猛搖頭。他秀出過去最嚴重的3年數據指出，即便日本逾10萬人感染，台灣也僅4例移入，呼籲民眾不需過度恐慌。





林氏璧指出，雖然東京今年累計71例確診，且近期確診數有增加趨勢，但相較於東京龐大的人口，這數字並不算多。「我們大家都知道麻疹傳染力很高，但這一整週就23例確診，你在東京要遇到這23個人，然後又會被他們傳染，機率有多高？」

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為了破除「大爆發」的迷思，林氏璧提出數據佐證。他表示，2007年至2008年是日本流感最嚴重的兩年，估計總感染人數超過10萬人。當年台灣有277萬人次赴日旅遊，但從日本移入的麻疹病例僅有3例。到了2019年，日本確診744例，當年台灣赴日旅遊人次高達489萬，從日本移入的病例也僅有1例，且為一名未接種疫苗的7個月大嬰兒。





林氏璧指出，過去日本麻疹疫情最嚴重的3年，台灣從日本移入的病例僅有4例，這項數據證明台灣人對麻疹的群體免疫力十分穩固。他進一步說明，旅客去東京感染其他傳染病的機率，其實遠遠超過麻疹，他直言，同一時間東京定點通報的腸胃炎高達1,242例、流感939例、新冠279例，得到上述疾病的機率會還比麻疹高很多。





是否需要出發前抽血測抗體或補打MMR疫苗，林氏璧指出，疾管署今年將建議對象從1981年之後出生擴大至1966年之後出生，原因是台灣國民免疫力調查發現，1966年之後出生世代的麻疹抗體陽性率逐漸下降，1981年之後更明顯降至66.5%。然而林氏璧表示，「血中測到麻疹病毒的抗體下降，真的代表你就沒有免疫力了嗎？」他引用台大老師的比喻說明：「在路上沒有看到軍人，你可以說中華民國沒有國防嗎？」他指出活疫苗理論上可引發終身免疫記憶，血中抗體效價下降不見得代表抵抗力下降。林氏璧強調，若這個世代免疫力真的大幅下降，「這麼多年來我們早就該看到麻疹大爆發了才對。」





此外，林氏璧說明，麻疹的潛伏期長達7至18天，即使旅客一下飛機就感染，因為多數是短期旅遊，發病時往往已經回到台灣，因此不用擔心會影響在日本的行程安排。他提醒，返台18天內若出現發燒、紅疹或結膜炎等疑似症狀，應戴口罩就醫並主動告知旅遊史。對於仍有疑慮的民眾，他表示：「如果你很擔心，你可以去檢查抗體，補接種MMR疫苗。1981年之後出生的較建議，1966~1980年出生的可考慮，1965年以前出生的不用擔心。」但他重申，目前日本疫情還遠不到大爆發的程度，呼籲民眾不需過度恐慌。

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