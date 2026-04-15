日本麻疹激增3倍 前台大醫：回國出現5症狀當心

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全球麻疹疫情升溫，疾管署表示，今年印尼累計1萬5000例病例，是去年同期4倍以上，日本累計197例，是去年同期的3倍。台大前感染科醫師、旅遊達人林氏璧表示，他對國人的麻疹群體免疫力很有信心，不過仍提醒民眾，自流行地區返國後，若出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速就醫。

林氏璧昨在臉書粉專發文指出，疾管署去年建議1981年後出生的成年人，可於出國前2至4周至旅遊醫學門診評估是否需接種MMR疫苗，今年往前拉至1966年後出生的人。

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林氏璧解釋，研究發現1965年前出生的世代血中，麻疹抗體陽性率達97％以上，1966年後出生開始就逐漸下降，1981年後是更明顯降至66.5％，疾管署希望46至60歲這群人也要注意。

至於是否要補接種疫苗？林氏璧直言，血液中抗體效價下降，不見得代表抵抗力下降。若這世代對麻疹的免疫力廣泛下降是個問題，這麼多年來早就該看到麻疹大爆發才對，因為麻疹是空氣傳染加飛沫傳染，戴外科口罩無法完全避免。

林氏璧說，他對國人的麻疹群體免疫力很有信心，若還是很擔心，可以去檢查抗體、補接種MMR疫苗，1981年後出生的較建議，1966至1980年出生的可考慮，1965年以前出生的不用擔心。

林氏璧提醒，下飛機後若18天都沒有出疹和發燒，就解除警報；自流行地區返國後，若出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師曾去過麻疹流行地。

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