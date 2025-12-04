日本黑幫被中國滲透？刑事局證實：張安樂兩度邀「旭琉會」來台

刑事局證實日本幫派旭琉會曾受張安樂邀請兩度來台。李政龍攝



媒體日前報導，中國勢力企圖借道台灣黑幫滲透日本，並藉由毒品利益鼓吹沖繩獨立，連台灣幫派也被捲入跨境角力。對此，警政署刑事局今（4）日於行政院會後證實，統促黨總裁、竹聯幫大老張安樂曾於2023年5月與2025年2月兩度邀請沖繩指定暴力團體「旭琉會」來台，警方當時均已嚴密掌握行蹤與活動情況。

《鏡週刊》日前報導指出，日本政府對中國不滿升高，部分原因與中國勢力藉由台灣黑幫牽線，吸收沖繩黑幫「旭琉會」協助滲透有關，且日本警方掌握多筆毒品來源與台灣有關。報導也指稱近年台、日幫派頻繁接觸，使情勢更加敏感。

廣告 廣告

刑事局副局長蕭欽杰表示，「旭琉會」確實曾受邀來台，刑事局國際科、反黑科及地方警察均已蒐證確認，並強調台灣執法單位與日本在2023年11月也曾交換情資，日方知悉相關幫派成員赴台動向。是否受張安樂邀請？他證實，「對。」

至於外界關注台灣是否成為日本毒品來源或轉運站，蕭欽杰則否認並指出，今年僅有一起台日毒品走私案件，是4名日本幫派分子在台企圖夾帶4公斤安非他命返日，遭刑事局當場查獲。

法務部次長黃謀信也補充，依據高檢署毒品情勢分析，台灣境外毒品來源以中國、東南亞及美加地區為主，日本並非主要來源國。同時，檢方起訴資料亦顯示，台灣走私出境案件多屬零星、個別旅客夾帶，沒有成為日本毒品轉運點的情形。

更多太報報導

高國豪合約年又爆爭議 收「停賽處分」！私約二嫂事件始末一次看

男不滿女友被性騷！南下尋仇「砍死河智媛老闆」被依傷害致死起訴

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生