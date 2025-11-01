日本黑熊攻擊人類！送報員遭「啃咬14秒」畫面曝光

國際中心／楊佩怡報導

日本陷入前所未有的熊害危機，光是30日一天，岩手、新潟、山形縣等多個地區，就分別傳出熊闖入民宅、學校與社區中心等事件，導致校方停課、遊樂園被迫關閉。就連外媒也高度關注此事，呼籲民眾要前往日本旅遊時，需慎防遭熊攻擊。對此，社群上開始瘋傳黑熊攻擊人類的影片，其中就流一段監視器畫面，只見一名送報員遭黑熊從背後撲倒在地，完全沒有還手餘地，畫面令人感到驚恐。





日本大量黑熊闖市區釀12死！送報員遭偷襲倒地「啃咬14秒」完整畫面曝光

30日清晨，日本傳出黑熊直衝社區，並大力拍打大門導致門框變形。（圖／雫石町提供）

廣告 廣告

日本各地接連發生熊襲擊事件，今年身亡人數已經達到12人，創下歷年最高紀錄。根據日媒《NHK》報導，昨天一天內就傳出多起熊出沒事件，包括岩手縣雫清晨一隻黑熊橫越道路，直接衝撞當地公民館大門，導致門框變形；上午7點前，新潟縣五泉市一名民眾，在五泉東小學體育館旁發現熊，熊一度朝目擊者衝來，所幸被圍欄阻擋後逃走。上午9點，山形縣上山市，以及山形市境內，1個小時連續出現3次熊目擊通報。種種黑熊出沒市區的事件，引發日本民眾恐慌。

日本大量黑熊闖市區釀12死！送報員遭偷襲倒地「啃咬14秒」完整畫面曝光

一名送報員在路上突遭黑熊撲倒在地，並被啃咬近14秒。（圖／翻攝自X平台）

近日在社群上更是瘋傳一段監視器畫面，影片中可見，一名送報員慢悠悠的走在路上時，一隻黑熊竟從後方搞偷襲，一巴掌拍在送報員的背上，男子也瞬間被撲倒在地；然而黑熊不打算就此放過，張開熊嘴一口咬住送報員衣服，將他拖拽在地，並瘋狂撕咬送報員；直到路人從趕來支援，再加上前面有輛車經過，黑熊才罷休逃離現場，送報員則躺在地上起不來；短短14秒畫面，在網路上瘋傳引發熱議，據了解該名送報員並無生命危險，不過因為被熊拍背，導致肋骨斷六根，撕咬傷也逢了幾十針，算不行中的大幸。

日本大量黑熊闖市區釀12死！送報員遭偷襲倒地「啃咬14秒」完整畫面曝光

據悉，該名送報員並無生命大礙，不過因被熊掌拍背，導致肋骨斷裂。（圖／翻攝自X平台）









原文出處：日本大量黑熊闖市區已釀12死！送報員遭偷襲倒地「啃咬14秒」完整畫面曝光

更多民視新聞報導

中媒狂報導川習會！竟將習近平「名字打錯」

緬甸軍方轟炸KK園區！上千「豬仔」跳河逃亡畫面曝光

澳網紅家族7歲兒突遭蟒蛇咬破頭！恐怖慎血畫面曝光

