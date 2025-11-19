日本黑熊攻擊創紀錄 日本出動「鞭炮無人機」

無人機上陣 驅趕黑熊成最新對策

日本各地熊害升溫，中央與地方都被迫全力應對。岐阜縣11月14日首次出動綁有擴音器、能發射鞭炮的無人機，從高空播放狗吠聲與煙火聲，希望嚇退接近人類活動範圍的黑熊。在果園上空實測時，無人機也真的發射鞭炮，成功嚇阻可能闖入的熊隻。當地官員指出，今年秋天黑熊目擊事件比去年暴增8倍，不少農民坦言曾多次近距離遭遇黑熊，心有餘悸。

受害人數創新高 世界遺產也難倖免

部分果園附近的登山步道已豎立警示牌，提醒民眾不要單獨登山。統計顯示，日本2025年至今已有220人因黑熊攻擊受傷，創下新高，13起死亡案例中有7件發生於10月，正值黑熊冬眠前的覓食旺季。原本多肇因於偏遠鄉村地區，但近日連列入世界遺產的白川村都出現小熊攻擊西班牙遊客事件，讓地方政府更加緊急地投入防熊對策。

各國發警示 地方政府加強防護

美國、中國、英國等多國已發布日本熊害的旅遊警示。負責白川村熊害對策的官員表示，當地已採取多項措施，包括塗蜂蜜誘捕陷阱、砍除村內柿子樹、提醒訪客避免落單、向學生發放熊鈴等，希望不再出現類似事故。許多遊客也選擇自備熊鈴觀光。

黑熊數量增加 氣候與狩獵下降成原因

亞洲黑熊在全球被列為易危物種，但日本黑熊數量自2012年起估計已增加三倍。原因包含狩獵活動減少，加上氣候變遷導致野生食物不足，使黑熊更常走入人類生活圈覓食。

無人機測試影音