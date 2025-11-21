日本黑熊頻繁出現！秋田縣危機升級 政府出動自衛隊

日本近年來面臨嚴重的熊襲事件，特別是在秋田縣，當地居民的生活受到極大威脅。根據報導，秋田縣已經發生超過50起熊襲事件，造成四人死亡，這一數字在全國範圍內更是達到近200人受害，創下歷史紀錄。為應對這一危機，政府已派遣自衛隊進行捕熊行動，並在重災區設置陷阱，使用無人機進行監控。

日本近年來面臨嚴重的熊襲事件，特別是在秋田縣，當地居民的生活受到極大威脅。（示意資料圖／翻攝畫面）

當地居民不得不改變日常生活方式，通勤時攜帶防熊噴霧和鈴鐺，並且孩子們被強烈建議待在室內。專家指出，襲擊事件的增加部分源於氣候變化，導致黑熊的主要食物來源——山毛櫸果實減少，迫使它們進入人類居住區尋找食物。此外，人口結構的變化也使農村地區逐漸空心化，為黑熊提供了更多的生存空間。

廣告 廣告

在這種情況下，許多當地商家面臨客流量下降的困境，遊客也因擔心安全而縮短行程。隨著熊襲事件的持續增加，居民的恐懼感與日俱增，對政府的應對措施也提出了更高的期待。

延伸閱讀

差一步就被吃掉！賓州11歲男童成功跑贏黑熊 機智躲進超商得救

靠吃解決熊害？日野味餐廳暴紅「一客5500日圓」供不應求

影/人熊鬥智！北海道現「高智商」巨熊破解捕獸籠畫面曝