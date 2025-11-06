日本點心變天團登大銀幕！《愉快動物餅大電影》在日票房破7億 主角現身台北
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
日本國民點心「愉快動物餅」進軍大銀幕成為動畫電影《愉快動物餅大電影》，星達拓男團「Travis Japan」松田元太化身隊長「大獅」領軍最夯偶像團體「愉快動物餅」，《玻璃之心》新生代演員高石明里則獻聲「小天馬」。
電影《愉快動物餅 大電影》在日本熱賣逾7億日圓（新台幣約1.4億元），預告10月中在台上線，至今已突破100萬次觀看。昨（5）日電影特映會，3隻與人等高的天團成員大獅、小天馬、大象從日本專程飛來台北。
此外，天團成員將再現身「愉快動物餅主題市集」，11月每個周末，在捷運中山站「心中山市集」，當中還有其他動物成員的人型立牌，觀眾只需與其中3個角色合照上傳打卡，就有機會獲得特典貼紙。
電影《愉快動物餅大電影》以零食與人類和睦共存的「甜品王國」作為故事背景，誕生了享譽全球的超人氣偶像團體「愉快動物餅」，但隊長大獅與極受矚目的新成員小天馬的關係卻有些緊張，而沒想到「愉快動物餅」竟遭遇「棉花糖大軍」，小天馬被俘虜，大獅該如何率領大夥度過危機成為看點。
