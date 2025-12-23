日本龜甲萬醬油防腐劑超標 441公斤退運銷毀

日本龜甲萬醬油又出包，防腐劑含量超標，邊境攔截6批退運銷毀。（圖：食藥署提供）

食藥署今天（23日）公布最新邊境查驗不合格產品，有6批「龜甲萬醬油」檢出防腐劑「雙十二烷基硫酸硫胺明」超標，高湯、昆布、牡蠣等3種口味醬油，總計441.24公斤，全數依規定退運或銷毀。另有日本進口鮮草莓檢出農藥殘留超標，共506公斤被要求退運或銷毀。

食藥署今天公布有15項的邊境檢驗不合格名單，包括有日本的醬油、水蜜桃及鮮草莓，印尼的醬油及調製豆、中國大陸的冷凍檸檬片及玫瑰花等，分別被檢出有農藥、甜味劑、真菌毒素及防腐劑不合格。

廣告 廣告

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，6批由「忠信國際開發事業有限公司」從日本進口的龜甲萬醬油遭檢出防腐劑「雙十二烷基硫酸硫胺明」每公斤0.03及0.04克，據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，「雙十二烷基硫酸硫胺明」在醬油用量以十二烷基硫酸鹽計，應在每公斤0.01克以下，因此相關品項必須依規定在邊境退運或銷毀。

食藥署接下來將針對進口日本龜甲萬醬油的「忠信國際開發事業有限公司」在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。

食藥署統計近半年，從6月15日到12月15日止，受理日本的醬油，報驗1165批，檢驗不合格9批，不合格率0.8%，檢驗不合格原因為防腐劑不合格。食藥署已經從11月18日起至115年1月22日止，針對日本的醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%到50%。

劉芳銘表示，今天公布品項中，另有3批日本草莓因農藥殘留超標，總計506公斤在邊境退運或銷毀，其中2批由「東和水果公司」報驗，檢出農藥滅派林1.3ppm，超過限量值1ppm；另1批由「藍阿舍餐飲公司」輸入，檢出農藥Nitenpyram 0.02ppm，依規定應不得檢出。

食藥署統計，近半年受理日本輸入草莓報驗計106批，其中3批不合格，原因都是農藥殘留不合格，食藥署持續對日本草莓採取最高強度的監視查驗，持續逐批檢驗農藥合格才放行，另外食藥署也針對「東和水果公司」輸入的同產地、同號列產品採取逐批查驗。