日本龜甲萬醬油防腐劑超標 6批產品全遭邊境攔截

食藥署今天（23）公布邊境檢驗食品不合格名單，一口氣攔截6批日本進口龜甲萬醬油，檢出防腐劑超標，產品共441公斤必須在邊境退運或銷毀。（圖／食藥署）

食藥署今天（23）公布邊境檢驗食品不合格名單，一口氣攔截6批日本進口龜甲萬醬油，檢出防腐劑超標，產品共441公斤必須在邊境退運或銷毀。食藥署也針對進口業者「忠信國際開發事業有限公司」在邊境採100％逐批查驗。

食藥署每周公布邊境檢驗不合格品項，本次有6批由「忠信國際開發事業有限公司」報驗輸入的日本醬油，品牌為KIKKOMAN，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明每公斤0.03及0.04克。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為每公斤0.01克以下。因此這6批日本醬油共441.24公斤必須在邊境退運或銷毀，並針對「忠信國際開發事業有限公司」在邊境採逐批查驗。

食藥署統計，近半年受理日本醬油報驗輸入1165批，檢驗不合格9批，不合格率0.8％，檢驗不合格原因皆為防腐劑不合格。食藥署已經從今年11月18日起至明年（115）1月22日止，針對日本醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20％至50％。

本次亦有3批日本進口草莓在邊境遭攔截，不合格原因皆為農藥殘留。「東和水果有限公司」輸入2批均被檢出殘留農藥滅派林1.3ppm，限量值為1ppm，而「藍阿舍餐飲股份有限公司」輸入1批驗出農藥Nitenpyram 0.02ppm，依規定為不得檢出。3批產品共506公斤必須在邊境退運或銷毀。

劉芳銘說明，食藥署統計近半年受理日本草莓輸入報驗共106批，其中3批不合格，原因為農藥殘留不合格。目前針對日本草莓維持最高強度的監視查驗，每一批都會檢驗農藥合格才放行。

另有1批日本進口水蜜桃，被檢出殘留農藥歐索林酸0.07 ppm，依規定為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01 ppm，因此該批產品共90公斤必須在邊境退運或銷毀。

食藥署統計，近半年受理日本鮮桃報驗568批，僅1批檢驗不合格。針對本批進口業者「辰品精品水果行」調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20％到50％；整體日本水蜜桃則維持一般抽批查驗，比例為2％至10％。

