日本龜甲萬醬油 防腐劑超標

自日本進口的1批龜甲萬醬油被檢出防腐劑超標。（食藥署提供）

記者傅希堯∕台北報導

食藥署4日公布邊境檢驗不合格名單，白日本進口的龜甲萬醬油被檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明超標，已要求業者將這批162公斤醬油退運或銷毀，另外，自越南進口的2批碳酸飲料被驗出含調味劑磷酸而不合規定。

食藥署指出，由忠信國際開發事業有限公司報驗的1批日本龜甲萬醬油，被檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明0.04g/kg，超過食品添加物使用範圍及限量暨規格標準限量規定，這一批計162公斤醬油已要求業者退運或銷毀，並未進入台灣地區。

食藥署指出，資料顯示，忠信國際開發事業有限公司日前曾輸入越南黑胡椒，被檢出含有蘇丹色素，所以其輸入之「香辛料」及「調味醬」類產品，都採監視查驗。這次該公司輸入的日本醬油，即屬於監視查驗管制範圍之內，食藥署未來針對忠信國際開發事業有限公司進口相關貨品在邊境維持採取監視查驗，抽驗比例為100%。

另外，金倫有限公司報驗的2批自越南進口之碳酸飲料，分別檢出調味劑磷酸0.34g/kg及0.36g/kg，依據食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，磷酸非為表列准用的食品範圍，2批共7920公斤的碳酸飲料也要求業者退運或銷毀。金倫有限公司未來進口貨品在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例將提高為20%至50%。