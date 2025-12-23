日本「世界最大核電廠」昨才獲准重啟 福井除役核反應爐爆「放射性水外洩」

即時中心／徐子為報導



日本新潟縣議會於昨（22）日以多數決，支持讓「世界最大核電廠」柏崎刈羽核電廠重啟，未料才隔一天，福井縣敦賀核電廠的新型轉換爐原型反應爐「普賢」（ふげん、Fugen），就驚傳有含放射性物質「氚」的水外洩，可能有數名核電廠員工遭受輻射暴露風險。





綜合日媒報導引述日本原子能規制委員會通報，在輔助建築物拆除作業期間，有約20毫升氚含量超標的水從管線外洩，目前尚未確認此事對外部環境的影響程度與範圍。



另一方面，東京電力公司（TEPCO）規劃於明天向原子力規制委員會提交重啟申請。根據東電時程表，目標訂於2026年1月20日啟動柏崎刈羽核電廠6號機組。這將是該機組自2012年3月停擺以來，時隔14年重新上線。





