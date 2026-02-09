日本「中道改革聯合」眾院席次大縮118席 黨高層敗給自民寫真女星





日本第51屆眾議院選舉結果9日出爐，自民黨單獨獲得315席，加上盟友日本維新會的36席，自維執政聯盟總共奪得351席，取得重大勝利。主要反對黨「中道改革聯合」則僅獲得49席，相較選前的167席可謂大敗，甚至該黨共同幹事長也敗給自民黨新秀。

自維聯盟大獲全勝 中道聯合氣氛慘澹

綜合產經新聞等日媒報導，這是繼1945年二戰以來，日本首度有單一政黨單獨贏得超過3分之2的席位。雖然自民黨的參議院席次未過半，但在自維聯盟壓倒性優勢的態勢下，即便日後法案在參議院被否決，只要在眾議院獲得超過3分之2的贊成票，那麼法案即可通過。此外，自維聯盟亦可提案修憲。

廣告 廣告

自民黨在9日的眾議院開票中大獲全勝。（取自日經）

由立憲民主黨與公明黨共同成立的「中道改革聯合」此次大敗而歸，中道共同代表、前日本首相野田佳彥8日在廣播節目宣布願意引咎辭職。該黨共同選舉對策本部委員長（選舉總召）馬淵澄夫（65歲）、共同幹事長安住淳（64歲）、立憲民主黨最高顧問枝野幸男（61歲）等高層皆落選。

自民黨女星新秀 擊敗宮城在地大老

場景來到宮城第4選區，此前安住淳參選該區，自1996年以來已連續10次勝選，但這次卻敗給自民黨候選人森下千里（44歲）。8日晚間9時許，在森下已確定當選的消息傳出後，安住在東京透過現場直播向支持者道歉：「這是因我失職所導致。在社群媒體上針對我的誹謗和詆毀，也形成了相當棘手的狀況。」

在日本東北宮城第4選區，森下千里擊敗已在該區勝選10次的安住淳。（取自產經新聞）

在此次選舉中，安住雙手插口袋進行助選演說的影片在日本社群被廣泛傳播後，批評聲浪隨之湧入。此外，他在行進中的車上翹腳的畫面也在 X上被拿來調侃，導致他未能提升自己的社群觀感。消息人士指出，安住打算辭去共同幹事長一職。

另一方面，森下千里9日一早在日本東北宮城縣石卷市的十字路口謝票，他在此次選舉當下合計進行了7千次街頭演講，因此被稱為「十字路口皇后」（つじ立ちクイーン）。她在謝票時滿臉笑容地不斷高喊「謝謝」，並向選民揮手。

森下曾是寫真女星。2011年東日本大地震後，她在災區從事志工活動時因緣際會有了投入政壇的機會，並在2021年的眾議院選舉中首次參選，但慘敗給安住。此後，她幾乎每天都持續進行街頭宣傳。

寫真女星時代的森下千里。（取自X／@kmurata206）





回顧此次選舉活動時，森下表示「站在路口對我來說是個原點。像這樣持續站下去，本身就是讓大家認識我這個人的一種訊息。今後想繼續努力下去」，並誓言未來仍將貫徹自己的風格。

更多上報報導

黎智英9日恐被判10年至無期監禁 國際釋放談判或隨後展開

泰自豪黨囊括近200席 泰總理阿努廷可望組建穩定政府再推動新憲法

自民黨狂掃316席破戰後紀錄！高市握眾院2/3超級多數 在野聯盟蒸發逾百席