日本「今年的漢字」揭曉！「熊」僅以180票之差勝過「米」

日本「今年的漢字」今（12）日在京都清水寺揭曉，由「熊」僅以180票之差勝過「米」獲選，成為代表今年的漢字。主辦單位日本漢字能力檢定協會指出，選出「熊」的原因之一，是今年日本各地頻繁出現熊出沒事件，相關受害情形擴大，引發國民關注與不安；此外，和歌山縣主題樂園飼養的熊貓返還中國一事，也成為今年討論度較高的話題之一。

「今年的漢字」活動自1995年起舉辦，由協會向民眾徵集能反映當年社會氛圍的漢字，票數最高者當選，今年為第31屆，自11月1日至12月9日共收到約18萬9000票。

根據「今年的漢字」官網統計，「熊」得票數為2萬3346票，排名第2的「米」獲得2萬3166票，第3名的是「高」則獲得1萬8300票。

