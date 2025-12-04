日本一代女星大腸癌病逝！「邊拍戲邊抗癌」最後身影曝光

日本女星中島豐，已於11月27日因大腸癌病逝。（示意圖／王家瑜攝）

日本資深女星中島豐（中島ゆたか，本名：上野豐），憑藉《卡車野郎》經典系列電影女主角，紅遍70年代，更是當地家喻戶曉的女明星。怎料，近日卻傳出噩耗，不敵大腸癌病魔離世，享壽73歲。

綜合日媒報導，關於中島豐的訃聞消息，已於3日由東映電影公司代為發表，確定在11月27日家中病逝，告別式葬禮交由大女兒主導，遵照家屬意願不對外開放。

回顧中島豐的從影人生，1952年在茨城縣出生，並於1971年（21歲）那年曾代表日本選美，並在國際賽取得前三名的好成績，也因出色又亮眼的外型，成功踏進日本電影圈，進到東映電影公司出演多部電影，再度打開知名度。

直到近幾年，中島豐依舊活耀為日本電影付出，持續在大螢幕上亮相。不幸的是，在2022年被診斷大腸癌，接著開啟一邊拍戲一邊對抗病魔的生活。距離上次公開露面，已經是7月6日在東京出席電影《卡車野郎》上映50周年座談會。

如今，中島豐的離世，也讓眾多粉絲、網友紛紛哀悼，透過社群平台X轉發她生前多張美麗劇照，來懷念這位一代女星為電影界的奉獻。

